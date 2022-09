Az iPhone 14-ek (a készüléket itt teszteltük) és 14 Prók magyarországi ára 450 és 930 ezer forint között ingadozik. Amerikában 800 és 1600 dollár között kell értük fizetni (338 és 677 ezer forint). Az óriási differenciát a 27 százalékos áfa sem magyarázza, de még az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület jogdíja sem. Az is sok hazai vásárlót érhetett hideg zuhanyként, hogy amikor az Apple szeptemberben érvényesítette áraiban a gyenge forintot, a régebbi készülékek árai is emelkedtek, vagyis aki kivárt, rosszul járt.

Ez a magyar valóság, meg az, hogy 34,5 napot kell dolgozni egy alap 14 Pró-ért, miközben a svájciak 5 nap alatt "összekaparják" az árát.

A Pulzus lapunk megbízására készített reprezentatív felmérése szerint a megkérdetettek 41 százaléka legfeljebb 100 ezer, 39 százaléka pedig 100-250 ezer forint közötti összeget költene telefonra. Az 500 ezer forintos határig 8 százalék menne el, ennél többet pedig mindössze 2 százalék fordítana egy telefonra (10 százalék pedig nem válaszolt a kérdésre).

A 250 ezer forintos szint nagyon messze van a csúcskategóriától, ha valaki például új (tehát nem használt) iPhone-t szeretne, akkor a keretbe csak az SE fér bele. Viszonteladóknál ennyiből még lehet válogatni a szintén bontatlan 11-12 Mini sorozatból, de azok a készletek gyorsan fogynak.

A Samsungnál az M53 még bőven benne van, de az S21 FE például már nem. Viszonteladóknál az A73 sorozat még belefér.

A 100 ezer forintos kategóriában gyakorlatilag már a használt iPhone-okat is el kell felejteni, a Samsungnál az A32-es sorozat vihető ennyiért vagy a Xiaomi, a Huawei vagy az Oppo közepes tudású modelljei, ezek viszont újként, bontatlan csomagolásban.

A fiatalok többet fizetnének



A felmérésből érezhető egy generációs különbség is. Eleve a 60 év felettiek 20 százaléka nem válaszolt a kérdésre, amely jelenthet érdektelenséget is a témával kapcsolatban, de az ő körükben alig találni olyat, aki 250 ezer forintnál többet költene mobilra. A 160 ezer forintos átlagnyugdíjat nézve ez nem is meglepő.

Az eredmények alapján a 18-39 évesek 13 százaléka adna akár 500 ezret is, és közel felük a 100-250 ezer forintos kategóriába sorolta magát.

Az alapfokú végzettségűek 55 százaléka megállna 100 ezer forintnál, amely anyagi helyzetükből is fakad, a tanultabbaknak többet is megér egy mobil: a diplomások 10 százaléka például több mint 500 ezer forintot is költene rájuk.

Így fest a Budapest-vidék tengely mobilügyben



A lakóhely szerinti különbségek leginkább a 100-250 ezer forintos kategóriánál mutatkoznak meg, ahol annál kisebb a válaszadók arány, minél kisebb településen lakik.