A félvezetőkből idén hiány volt, aminek számos oka van, többek között a Covid-19 világjárvány miatti gyárbezárások és a fogyasztói elektronika iránti megnövekedett kereslet. Az okostelefonok eddig nagyjából megúszták ezt a trendet, köszönhetően annak, hogy az olyan gyártók, mint az Apple és a Samsung, felhalmozzák a kritikus alkatrészeket.

"Az autóipar nem ugyanolyan ütemben halad, mint az okostelefon-üzletág" - mondta Ben Wood, a CCS Insight vezető elemzője a CNBC-nek. "Lassabban látták a problémákat, mint az okostelefonosok" - tette hozzá, jelezve azt is, hogy az autóipar nagyobb, régebbi chipekre támaszkodik, míg a telefongyártók a legújabb processzorokat használják. Az okostelefonokat ráadásul jóval nagyobb mennyiségben adják el, mint a járműveket, így a beszállító cégek kedvelt ügyfelei.

Eközben "az okostelefongyártók nem csökkentették a chipek iránti keresletüket, mint az autóipar, amikor a világjárvány kezdetén az autók iránti kereslet csökkenésére számítottak" - mondta a CNBC-nek Syed Alam, az Accenture globális félvezetőgyártásért felelős vezetője.

"Valójában az okostelefon-gyártó cégek profitáltak az autóipari vállalkozások által hátrahagyott többletkapacitásból, ami miatt az autóipari ágazatban chiphiány lépett fel, amikor az autók iránti kereslet a vártnál gyorsabban nőtt" - tette hozzá.

A mobilgyártók azonban most kezdik érezni a globális chiphiány hatását: most viszont, hogy a többi iparág is elkezdte felvásárolni a chipeket, ráadásul jó drágán, gondban vannak a telefongyártók. Éles verseny alakul ki a félvezető-ellátásért, megéri az autóiparnak is szállítani.

Az okostelefonok iránti kereslet 2020-ban a koronavírus-járvány tombolása miatt csökkent, a Gartner szerint az eladások 12,5 százalékkal estek vissza. Ez a kereslet azonban idén gyorsan helyreállt, mivel több ország feloldotta a Covid-zárlatkorlátozást. A Gartner szerint az első negyedévben 26 százalékkal nőttek a globális okostelefon-eladások.

A chiphiány problémájára már több gyártó is reagált: kedden Tim Cook, az Apple vezérigazgatója arra figyelmeztetett, hogy a szilíciumellátási korlátok hatással lesznek az iPhone, valamint más termékek, például az iPad eladásaira. A hiány nem a nagy teljesítményű processzoroknál jelentkezik, amelyeket az Apple gyárt a készülékeihez, hanem az olyan mindennapi funkciókat ellátó chipeknél, mint a mobilok kijelzőinek táplálása és a hang dekódolása.

"Bár az Apple az egyik "nagykutya", amely a chipgyártók részéről elsőbbséget élvez, a szilíciumhiánynak ugyanúgy ki van téve, mint mindenki más" - mondta Glenn O'Donnell, a Forrester elemzőcég alelnöke és kutatási igazgatója a CNBC-nek. "Míg mindenki a CPU-kra (a chipek csúcskategóriájára) összpontosít, minden eszköz (beleértve az iPhone-t is) sokkal többet tartalmaz, és ezek nélkül a támogató chipek nélkül a telefon szinte használhatatlan" - részletezte a problémát.

A kisebb gyártók, mint a kínai Lenovo és TCL, valamint a finn HMD Global, valószínűleg az ellátással küzdenek Wood szerint. A HMD, amely a nyáron néhány új Nokia okostelefont dob piacra, figyelmeztetett, hogy a félvezetőhiány kihívást jelenthet a kisebb készülékgyártók számára.

Az Apple-höz hasonlóan a Samsung is profitál méretéből és alkupozíciójából. Elemzők szerint azonban a gyártó még nincs túl a nehezén: a dél-koreai elektronikai óriásvállalatot az év elején a texasi Austinban található félvezetőgyártó üzemének egy hónapos leállása sújtotta, miután egy hóvihar áramkimaradáshoz vezetett. Eközben a Samsung vietnami gyárai felfüggesztették működésüket, miután koronavírusos eseteket észleltek. Márciusban a vállalat közölte, hogy az IT-szektorban komoly készlethiány van a chipek iránti kereslet miatt, és hogy a következő Galaxy Note mobiltelefonjának piacra dobását esetleg elhalasztja.

Csütörtökön a Samsung közölte, hogy a második negyedévben 54 százalékkal ugrott meg a profitja, mivel a chipek árai megugrottak. A vállalat a mobilpiacnak a járvány előtti szintre való helyreállását prognosztizálta,

Ami az okostelefonokra gyakorolt általános hatást illeti, a hiány várhatóan 10 százalékkal csökkenti a készülékgyártók termelési előrejelzéseit. Emiatt várhatóan a telefonok ára magasabb lesz és bizonyos modellek esetében erős hiány alakulhat ki.

Az Apple esetében előfordulhat, hogy a csúcskategóriás iPhone 12-t meg lehet kapni, de az alacsonyabb kategóriás iPhone XS-t nem. Más okostelefon-gyártók, mint a Samsung, az LG és a kínai gyártók, mint a Xiaomi és a Huawei mind érezni fogják a szorítást - vélik a szakértők.