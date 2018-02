Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Okostelefonra cseréli a slusszkulcsot a BMW

A bajor autógyár már dolgozik a saját önvezető modelljén, de arra még éveket kell várni. Nem úgy a slusszkulcs-helyettesítő mobilapplikációjára. Akár 5 másik emberrel is megosztható lesz a digitális kód - írja a TechCrunch.

Nemcsak a legnagyobb techcégek vannak jelen a barcelonai Mobil Világkongresszuson (Mobil World Congress - MWC), hanem már az autógyártók is. A BMW a konferencián mutatta be, hogyan halad az i3 elektromos modelljével, amelyet a tulajdonosa telefonon hívhat magához, az önvezető jármű pedig úgy szállíthatja utasát, hogy az nem nyúl a kormányhoz. Az applikációról a tervek szerint kezelhetők lesznek a kocsi lámpái, az ajtózár, valamint a duda is. Sőt, ha az autó eléri a megadott, akkor miután az utas kiszállt, magától elmegy és keres egy parkolóhelyet.

Bár erre a fejlesztésre a portál szerint még jó pár évet várni kell, addig bemutattak egy másik projektet is, amely jóval hamarabb elérhető lesz a tulajdonosoknak: a BMW Digital Key nevű applikációt. A tervek szerint már 2018 júliusától elérhető szolgáltatás lényege, hogy az okostelefonos alkalmazásról nyithatók és zárhatók lesznek az ajtók, valamint el lehet majd vele indítani az autót.

A digitális slusszkulcsot pedig akár 5 másik emberrel is megoszthatják a tulajdonosok, így nem kell majd fizikai kulcsokat cserélgetni, ha a családtagok akarják használni a kocsit. Az elején csak Samsung-telefonokkal lehet használni a rendszert, a 2016-os modellekkel, amelyekben már van eSIM-kártya.

Izgalmas kérdés, hogy mennyire biztonságos ez a megoldás, hogyan védhető a hackerektől. De az adatvédelmi tényezőkről egyelőre nem nyilatkozott a BMW.

A cég hétfőn jelentette be, hogy a hozzájuk tartozó Mini márka gyártását Kínára is kiterjesztik.

