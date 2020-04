Olyan forgalom volt a Telenor hálózatán, mintha nem is lett volna ünnep

A megelőző hetekre jellemző hétvégi forgalom volt húsvétkor a Telenor hálózatán, ami így is a tavalyhoz képest több mint 40 százalékkal magasabb - derült ki a mobilszolgáltató felméréséből.

Annak ellenére, hogy tavalyhoz képest több mint 40 százalékkal nagyobb volt az adatforgalom a Telenor hálózatán idén húsvétkor, az ügyfelek gyakorlatilag ugyanúgy mobilneteztek és bonyolítottak hívásokat az ünnepi hétvégén, mint a korábbi hetekben. Az elmúlt hónapban összességében nőtt a hálózati forgalom a Hiperneten - olvasható a Telenor közleményében.

A vállalat szerint a mobilozási szokásokban is átalakulást hozott a koronavírus terjedése. Március közepe óta a Telenor ügyfelei naponta körülbelül 30 százalékkal nagyobb adatforgalmat bonyolítanak, mint korábban, feltehetően a tömeges home office-nak, az otthoni tanulásnak és az online szórakozásnak, streamingnek köszönhetően. A növekedés már a reggeli óráktól kezdődően a fel- és letöltési irányban egyaránt jelentkezik, és a hét egyes napjait tekintve nagyjából ugyanakkora forgalom jellemző - derül ki a vállalat közleményéből.

A húsvéti hétvége négy napja alatt is ez volt tapasztalható, azaz az ünnep ellenére nem volt számottevő változás a hét többi napjához képest. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy idén elmaradtak az ilyenkor szokásos látogatások, utazások. A hangforgalom ugyanakkor a hosszú hétvégére visszaesett a többi naphoz képest - ugyanez a tendencia volt megfigyelhető az elmúlt hetek során is, és szintén jellemző, hogy a Telenor ügyfelei a korábbinál hosszabb hívásokat bonyolítanak.

A tavalyi évhez viszonyítva idén húsvétkor több mint 40 százalékkal nagyobb volt az adatforgalom a szolgáltató Hipernet-hálózatán, ami egyrészt a folyamatosan növekvő adathasználatnak, másrészt pedig a Telenor által a koronavírus-helyzetre való tekintettel biztosított 100 GB ajándék adatjegy népszerűségének köszönhető, amelyet március végéig lehetett igényelni.

A Telenor emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a koronavírus okozta rendkívüli helyzetben az ügyfelek 1+99GB-os adatjegyet vehetnek igénybe kedvezményesen, amelyet 2020. május 31-ig lehet megrendelni és a megrendeléstől számított 30 napig használható fel Magyarországon. A kedvezmény egy telefonszámon többször is aktiválható, illetve azok számára is felhasználható, akik korábban igénybe vették a 100 GB ajándék Hipernetet.