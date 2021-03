A Vodafone Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) közös ÉletMentő applikációjában szerdától a mentők húsvéti tanácsai is elérhetőek chatboton keresztül, amelyben a leggyakrabban előforduló háztartási, szabadidős és közlekedési balesetekről lehet tájékozódni. Az Országos Mentőszolgálat tapasztalata szerint ugyanis húsvétkor megnő a háztartási balesetek száma, az ünnepi ebéd főzése közben gyakran előfordulnak forrázásos balesetek és égési sérülések, illetve a tavaszias idő közeledtével egyre többen töltik szabadidejüket a természetben, ami gyakran sérülésekhez vezethet. Nő a gázolásos balesetek száma is, aminek az oka általában vagy a gyalogos vagy a járművezető figyelmetlensége.

Az ÉletMentő applikáció interaktív elsősegély útmutatója lépésről lépésre bemutatja az elsősegélynyújtással kapcsolatos teendőket a legjellemzőbb sérülések esetén, így segítséget nyújthat égési sérülések ellátása, vérzéscsillapítás vagy akár félrenyelés esetén is.

Mi ez az applikáció?

Az ÉletMentő applikáció egyébként egy mentőhívást is megkönnyítő alkalmazás, ami számos hasznos egészségügyi információt és szolgáltatást is tartalmaz: egyebek mellett lehetővé teszi, hogy a felhasználók a fontos adataikat (például ismert betegség, kezelés, gyógyszerérzékenység, stb.) előre megadják, így azok egy gombnyomásra a segélyhívással azonos időben megjelennek a mentésirányítóknál. A mentők így nem csak a bajbajutott személy tartózkodási helyét, hanem telefonjának töltöttségi szintjét is látják, ami a készülék lemerülése esetére hasznos információt jelenthet. Emellett az applikáció tartalmazza a felhasználóhoz legközelebb eső gyógyszertár, kórház, defibrillátor helyét, valamint része egy elsősegélynyújtó kisokos is.

Koronavírus infógomb és push-értesítő

Az veszélyhelyzet tavaly márciusi elrendelését követően két fontos funkcióval is bővült az alkalmazás: Koronavírus infógombbal, amelyre kattintva közvetlenül elérhető a magyar kormány hivatalos, koronavírussal kapcsolatos tájékoztató oldala, illetve push üzenetek küldésének lehetőségével, melynek köszönhetően egyes információkról az OMSZ szükség esetén azonnal, közvetlenül értesíteni tudja a felhasználókat.