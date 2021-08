Az OnlyFans visszavonta sokak által megosztónak vélt döntését, miszerint hamarosan tiltólistára kerülnek azok az explicit szexuális tartalmak, melyek sértenék az oldal új irányelveit.

A vállalat szerdán jelentette be a Twitteren, hogy „biztosítékot szereztek arra, hogy kreatív alkotóikat továbbra is támogassák, ezért felfüggesztik az október 1-jére tervezett változtatást”. Emellett az is kiderült, hogy a nap folyamán további útmutatást fognak adni az oldal közel 2 millió tartalomkészítőjének.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Teljes fordulatot vett a felnőtt tartalmakról ismert oldal

A hirtelen fordulatra azután került sor, hogy Tim Stokely alapító és vezérigazgató kedden a Financial Timesnak nyilatkozva elmondta, hogy a pornótilalom válasz volt azon bankok ellenállására, akik reputációs kockázatra hivatkozva elutasították az együttműködést. Az interjúban továbbá elhangzott, hogy a korábbi feltételezésekkel szemben nem a Mastercard tehet a tiltásokról.

Több mint egymillió alkotónak fizetünk 300 millió dollárt meghaladó összegben havonta, aminek lebonyolítása a bankszektor igénybevételével történik

- mondta Tim Stokey, kiemelve a Bank of New York Mellont, amely elutasította a vállalathoz kapcsolódó utalásokat, megnehezítve a tartalomgyártók kifizetését. A BNY Mellon mellett a Morgan Chase, valamint a brit Metro Bank nyomására kellett volna felfüggeszteniük a megjelölt szexuális tartalmakat. Bár a platform üzleti partnerei komoly aggodalmakat fejeztek ki, végül megtalálták a módját annak, hogy a megszokottak szabályozás mellett folytassák a jövőben.

Sokan felháborodtak

A pornóiparral szembeni ellenállás az elmúlt években láthatóan felerősödött, ugyanis a média számos nagy visszhangot kiváltó vizsgálatot folytatott a gyermekpornográfia és más, jogsértő felvételek elterjedéséről. Az OnlyFans annak ellenére sem mentesült ezek alól, hogy olyan üzleti modellt működtet, amelyben a nézők és az alkotók is ellenőrzöttek, valamint a tartalom valamennyire védve van a fizetőfal által.

A pornográfia közösségi finanszírozásáról híres oldalt sokan bírálták s múlt heti bejelentése miatt, amivel magára hagyná azokat a felnőtt tartalmakkal házaló alkotókat, akik segítettek az OnlyFans közel 130 milliós felhasználóbázisának felépítésében. Bár meztelenkedni továbbra is lehetne, a tartalomgyártók közül sokan már el is kezdték törölni az irányelveket sértő képeket és videókat, illetve egyesek igyekeznek átirányítani az előfizetői bázisukat más platformokra - írja a Verge.

Azzal kapcsolatban is voltak kételyek, hogy az oldal miként lesz továbbra is sikeres olyan szabályozás mellett, ami ellehetetleníti az elsődleges jövedelemforrásukat. Hiszen a platformon – ahol jelenleg szexmunkások, hírességek és influencerek értékesítenek képeket, videókat és személyre szabott tartalmakat olykor fanatikus rajongóknak – tavaly 615 százalékkal, 1,7 milliárd fontra növekedett a tranzakciók száma, valamint idén 300 millió font adózás előtti nyereségre számítanak.

Már egy ideje próbál több mainstream influencert és márkát bevonzani a brit székhelyű vállalat, azonban szkeptikusan vélekednek arról, hogy a hétköznapi alkotók felé nyitással tartani tudnák a növekedés ütemét. Erre a célra hozták létre az OFTV alkalmazást – amely része az OnlyFans azon kísérletének, hogy túllépjen a felnőtt tartalmakon, és a Patreonhoz hasonló semleges finanszírozási platformként pozicionálja magát –, ami lehetővé teszi a szórakoztatóiparban tevékenykedő művészek, zenészek és alkotók számára, hogy a rajongói támogatásokból jövedelemhez jussanak.