A Szilícium-völgy lakóit nagy valószínűség szerint nehéz már bármilyen technológiai innovációval meglepni, ám a mellékelt ábra szerint az önvezető autók náluk is kicsapták a biztosítékot. A The Washington Post amerikai lap készített nagy összeállítást a helyi tapasztalatokról, azt követően, hogy az önvezető autók, ezen belül is a robottaxik rászabadultak a San Francisco-i utakra.

Enyhén szólva nem rózsás a helyzet, egy helyi nő például úgy fogalmazott: az önvezető autók berobbanása kényelmetlen helyzetek sorához vezet, továbbá maga a jelenség egyenesen hátborzongató, azon túl, hogy kényelmetlenül kizökkenti az embert. Egy másik San Francisco-i lakos pedig arról beszélt, hogy az önvezető autók jelenléte olyan szintű futurizmus, amelyre érzése szerint még nem áll készen.

Joyce McKinney, szintén helyi lakos a robottaxik lassúságáról panaszkodott felidézve egy olyan esetet, amikor az egyik önvezető autó 15 percre megbénította a forgalmaz. Ugyanakkor meggyőződése, hogy az önvezető autók kevésbé balesetveszélyesek, mint a hagyományosak.

Az élő sofőrt nélkülöző kísérleti autók valóban számos fennakadást okoztak már a városban: az önvezető autó rendszere például lefagy, amikor a forgalomban számára eddig ismeretlen szituációval találkozik: a jármű ekkor hirtelen lefékez. Az egyik önvezető autó ennek jegyében egy alkalommal hosszasan vesztegelt egy kereszteződésben, miután nem tudott kikerülni egy útra dőlt fát a viharban.

Egy alkalommal pedig a helyi tűzoltók voltak kénytelenek betörni a robottaxi üvegét, hogy ne menjen neki az önvezető jármű, és véletlenül se találja el a tűzoltóautó épp oltásra használt tömlőjét.

Arra szintén volt példa, hogy a San Francisco-i rendőrség megpróbálta megállítani a Cruise pilóta nélküli Chevrolet-jét, amely kivilágítás nélkül közlekedett. Az autó először megállt, majd továbbhajtott, mintha mi sem történt volna. Ez a történet is jól példázza: az egyik legnagyobb probléma az önvezető autókkal, hogy nem ül benne senki, aki képes lenne arra, hogy felvegye a szemkontaktust, hogy olvassa az emberi gesztusokat, mint többek között egy rendőri leintés.

A hatóságok aggódnak, a tech cégek nyugtatnak

A San Franciscó-i Közlekedési Minisztérium munkatársai olyannyira aggódnak az önvezető autók elterjedése miatt, hogy idén januárban egy 23 oldalas nyílt levelet írtak a szövetségi hatóságoknak.

Miközben egyre több balesetről és forgalmi fennakadásról érkezik jelentés, az önvezető autók fejlesztésében és forgalmazásában érdekelt tech cégek próbálják hűteni a kedélyeket. Az egyik ilyen vállalat, a Cruise szóvivője elmondta: sajnálják a kellemetlenségeket, amelyekkel a lakosok szembesülnek.

A Waymo illetékesei hangsúlyozták, hogy az önvezető taxik más járművekkel való ütközéseinek aránya elenyésző ahhoz a távhoz képest, amennyit járműveik eddig megtettek. Ez a távolság eddig ugyanis több, mint másfél millió kilométer.