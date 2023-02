Egy startup innovatív technológia segítségével protéziseket készít az ukrajnai háborúban megsérülő katonák és civilek megsegítésére. Az Open Bionics a klinikailag már jóváhagyott karprotéziseket 3D-technológiával gyártja, így egyszerűen előállíthatók és használatuk is könnyű azok számára, akiknek amputálni kellett a karját – számolt be róla a CNN.

A vállalat korábban már dolgozott a Disneynek, a Marvelnek és a Foxnak is. Nekik szuperhős karvédőket gyártottak, a Fekete Párduc és még a Vasember kezét is ők valósították meg.

Nemcsak sokkal élethűbben néznek ki a 3D-nyomtatott karok, de töredékébe kerül az előállításuk is a hagyományos karprotézisekhez képest. A nyomtatóval készültek mindössze 5-6 millió forintba kerülnek, míg a hagyományos verziókért akár 30 milliót is elkérhetnek. „Korábban még senkinek sem sikerült 3D-nyomtatással protézist előállítania, mi vagyunk az elsők” – mondta Joel Gibbard, az Open Bionics vezérigazgatója.

A terméküknek négy nagy előnye van:

Bár könnyű, és háromdimenzióban nyomtatott, mégis maximálisan kihasználható funkcionálisan – tette hozzá a vezérigazgató. A funkcionalitás mellett a mentális és pszichológiai segítség is fontos, különösen a háború sújtotta területen.

A gyártók nemrég kötöttek megállapodást az ukrajnai Superhuman segélyszervezettel, akik háborús sérültek ellátásával foglalkoznak a Lvivben megépült korházban. A humanitárius szervezet megkereste az innovatív protézisek gyártásával foglalkozó startupot, akik egyből rábólintottak az együttműködésre. A vállalat adományozott néhány protézist, de többségét a Superhuman vásárolja majd meg az összegyűjtött adományokból.

– emelte ki Joel Gibbard.

Az Open Bionics már több startup-versenyen is diadalmaskodott, és bár sok protézist értékesítettek, egyelőre nem sikerült profitot termelniük. Ez lehet az egyik oka annak, hogy most segítenek az ukrán sérülteknek, így ugyanis komoly népszerűségre tehet szert a vállalkozás.

(Horváth Balázs)

