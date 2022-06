Több száz orosz informatikusát költözteti Berlinbe a Deutsche Bank (DB) a Handelsblatt című német gazdasági napilap értesülései szerint. Ők részei annak az 1500 IT szakembernek, akik a bank oroszországi technológiai centrumában dolgoznak, a bank mindegyikük számára állást ajánlott Németországban is. Ráadásul a néhány száz áttelepült dolgozó száma még növekedhet is, eddig a megkérdezett oroszországi munkavállaló több mint fele mutatott érdeklődést a lehetőség iránt.

A lépéssel a bank csökkenteni kívánja annak kockázatát, hogy egyszerre túl sok szakembert veszítsen el, ha az Ukrajna orosz megtámadása miatt tovább nőne a feszültség Oroszország és az Európai Unió között és ez ellehetetlenítené oroszországi technológiai központjának további működését. Ezt ugyanis a bank vezetése teljesen reális rizikónak látja, amint arra a menedzsment negyedéves jelentésében külön ki is tért.

A Deutsche Bank márciusban hangsúlyozta, oroszországi technológiai központja csak egy a világ több táján működtetett hasonló egységek közül, s abban sem fontos adatokat, sem programkódokat, sem a bank számára fontos hardvereket nem tárolnak (a kérdés csak az, hogy akkor pontosan mivel is dolgoznak a szakemberek). Ráadásul a bank stressztesztje szerint az orosz telephelye ellenére a bank működése nincs veszélyeztetve.

Amúgy is nagy a német munkaerőhiány

A Financial Times egy korábbi beszámolója szerint azért a technológiai központ kiesése érzékenyen érinthetné a bankot, jó néhány fejlesztés komoly késedelmet szenvedne. Mindenekelőtt az ott dolgozó szakemberek évek során felhalmozott tudása miatt is, a bank orosz programozói ugyanis szakmájukon belül magasan képzettnek számítanak. Az ott, Moszkvában és Szent Péterváron aktív munkavállalók mintegy tizede olyan szakember, akik a banknál belső felhasználásra kerülő szoftvereken dolgoznak és az ezzel kapcsolatos támogatásért is felelnek.

Hasonló képzettségű szakembereket megfelelő tudással nagyon nehezen lehetne Németországban találni, már csak az országra jellemző súlyos munkaerőhiány miatt is. A dolgozók további kétharmada a bank számára rendkívül fontos kötvény- és devizakereskedési, illetve az M&A üzletágat támogatja a befektetési banki részlegnél. Sokan közülük részt vettek a bank belső devizakereskedési rendszerének a kifejlesztésében is.

A maradék munkaerő a cég vállalati üzletágával foglalkozik. A lap szerint ugyan nem mondják ki nyíltan, de az orosz leányvállalatnál mindenki tisztában van vele, egy ilyen tömeges munkaerő áttelepítést követően az oroszországi működés jövője egyáltalán nem tűnik biztosnak.

A német cégek közül van, amelyik más utat választott oroszországi alkalmazottai számára. A Deutsche Telekom éves közgyűlésén jelentette például azt be, hogy körülbelül 2000 embernek - fontos orosz munkavállalóknak és családjaik részére - turistahotelekben foglaltak szállást a törökországi Antalyában és a fejlesztési tevékenységet eközben Oroszországban megszüntetik.

A német külképviseletek márciustól május végéig összesen 1850 orosz állampolgár számára állítottak ki munkavízumot, s az ezek iránti igény hónapról hónapra növekszik. Egy a lapnak nyilatkozó, külföldiek németországi munkavállalási ügyeire specializálódott ügyvédi iroda szakértője szerint a szokásos 3-4-szeresére emelkedett a vízumkérelmek száma a normál időkhöz képest, a különböző cégeknél akárcsak a Deutsche Banknál, elsősorban a magasabban képzett tapasztalt szakemberek hagyják el Oroszországot.

Minden hivatalosan megy

A német bank korántsem rejtett akció keretében hajtotta végre az alkalmazottak átköltöztetését, az üggyel egyébként 50 erre szakosodott szakember foglalkozott az elmúlt hónapokban. Minden egyes átköltözött munkavállaló hivatalosan jelentkezett a banknál Németországban meghirdetett állásokra és hivatalosan szereztek munkavállalási vízumot is. Volt olyan eset is, hogy egy alkalmazott még gyorsan lezavarta az esküvőjét Oroszországban, hogy párja is megkapja a szükséges német papírokat a beutazáshoz. Állítólag az elmúlt hónapokban a német hatóságok is igyekeztek azon, hogy az ehhez hasonló akciók olajozottan működjenek.

A Financial Times egy további kockázatra is felhívta a figyelmet a szakemberek tömeges nyugatra vándorlásával kapcsolatban. Ez pedig az, hogy fokozottabban megvan a veszélye annak, hogy az orosz szolgáltatok saját embereiket is igyekeznek elhelyezni a külföldre távozó munkavállalók között. A DB-sek szerint ennek náluk kisebb volt a veszélye, a kollégák túlnyomó részét és hátterüket ugyanis nagyon régóta, akár több évtizede is ismeri a bank.

A tehetséges és magasan képzett munkaerő elvándorlása már az Ukrajna megtámadását követő első napokban elkezdődött Oroszországból. Még Joe Biden amerikai elnök is tett arra lépéseket, hogy gyorsított eljárásban engedélyezze azon orosz tudósok beutazását az országba, akik el akarják hagyni szülőföldjüket.