Az orosz állami tulajdonban lévő RT-t is érinti a döntés, sőt ezt a csatornát több másikkal egyetemben kormányzati kérésre nem lehet többé elérni Ukrajnában - írja a hvg.hu.

A Facebook mögött álló Meta nyomdokaiba lépve a YouTube is megakadályozta, hogy hirdetésekből jussanak pénzhez bizonyos orosz csatornák – írja a Reuters. A szórásba bekerült az orosz állami médiatársaság, az RT is. A döntést a videómegosztó közleményében a rendkívüli körülményekkel indokolta és azt is hozzátette, hogy az érintett csatornák tartalmait mostantól ritkábban fogja megtekintésre ajánlani az algoritmus. A YouTube szóvivője, Farshad Shadloo elmondta, hogy ukrán kormányzati kérésre az ország területéről az RT és több orosz csatorna sem lesz elérhető.

Kapcsolódó Macsakaoffenzívával is támad az ukrán haderő

Korábban Mihailo Fedorov ukrán digitális fejlesztési miniszter azt kérte a YouTube-tól, hogy tegyék elérhetetlenné az orosz propagandát sugárzó csatornákat, mint a Russia 24, a TASZSZ, vagy a RIA Novosztyi.

A Reuters kérdéseire az RT nem válaszolt egyelőre, a YouTube pedig nem árulta el, hogy az RT-n kívül még melyik orosz csatornákat nem engedi pénzt keresni a felületén.

Az Ukrajnával kapcsolatos legfontosabb híreket ezen a linken olvashatja.