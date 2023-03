Akár egy frappáns találós kérdésben is szerepelhetne a feladvány, hogy még melyik készülék előállításával nem kísérletezett az Apple a tech innovációk piacán.

Úgy tűnik, most újabb mérföldkő meghódítására készül az óriásvállalat, amelynek első lépését már meg is tette: az Apple egy hajlíthatós, összecsukható okostelefon szabadalmi terveit nyújtotta be az Egyesült Államok szabadalmi hivatalához (USPTO) – írja az Androgeek szakportál.

Az innováció tervei egyébként nyilvánosak, az interneten keresztül bárki megtekintheti azokat.

A szabadalom lényege, hogy a hajlítható kijelzős készülékek többségével ellentétben az összecsukható jövőbeli iPhone-ok és iPadek OLED kijelzője ne legyen sérülékeny. Ehhez többek között esésérzékelőt használnának a készülékekben. Ekkor egyfajta kioldó mechanizmus aktiválódna és részben vagy egészben visszahúzná az összehajtható kijelzőt, ami így védelmet kapna az eséskor.

Arról egyelőre nem szól a fáma, hogy mikor készülhetnek el az első összehajtható kijelzővel ellátott iPhone és iPad készülékek, ugyanakkor felröppentek már olyan szóbeszédek, hogy az első prototípusok 2025-ben érkezhetnek.