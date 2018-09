Összefog a német autóipar a Google és társai ellen

A Volkswagen, a Mercedes és a BMW egyre jobban együttműködhet a jövőben, hogy közös fejlesztésekkel szálljanak szembe az autóiparral egyre inkább szemező techcégekkel. Szakértők szerint a jövőben több autós összefogás, piaci konszolidáció jöhet.

Önvezetőautón dolgozik az Apple és a Google, GPS-szolgáltatásokat fejleszt az Uber, a Facebook, valamint különböző autós operációs rendszereket fejlesztenek a techóriások. Ettől pedig joggal félnek az autógyártók.

Az autóiparban a márkák eleve nagy beszállítói hányaddal dolgoznak, de a digitalizációval együtt ez az arány folyamatosan nő. Az autókban is egyre több szoftveres technológiát használnak, ezek megvásárlása pedig csak növeli a cégek költségeit. A legtöbbjüknek már kevés kutatási forrása van a saját megoldások kifejlesztésére.

A Deutsche Welle pénteki cikke szerint viszont ez hamarosan megváltozhat: a nagy német autómárkák, a Volkswagen-csoport, a Mercedes és a BMW is együttműködhet a jövőben, hogy az ilyen kutatásokat közösen finanszírozzák. Az ötlet nem új, együttműködések régen vannak: a Renault és a Nissan nagyjából két évtizede dolgozik közösen, a kapcsolat pedig annyira jó, hogy tervezik a teljes összeolvadást. De korábban a GM és a Suzuki is osztozott a költségeken, hogy aztán mind a ketten nyerjenek a közös fejlesztéseken.

Példa már van is ilyen együttműködésre: a HERE térképészeti applikációba mind a három cégcsoport beszállt. A lépés - a lapnak nyilatkozó független szakértő, Kevin Hamlin szerint - azért is fontos, mert az autófejlesztésekhez a legfontosabb tényező a rendelkezésre álló pontos adatmennyiség. A HERE pedig éppen ezeket gyűjti.

Azt sem tartja kizártnak Hamlin, hogy további együttműködések várhatók a jövőben, hogy közösen harcoljanak a techcégek dominanciája ellen. Elméletét támasztják alá a hírek is: a Volkswagen Heycar nevezetű közösségi autós szolgáltatásában a Mercedes is részesedést vehet.

A fotó forrása: Patrik Stollarz/AFP.