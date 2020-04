Out of the Box: digitális Hold-ugrás két hét alatt - mi lesz a startupokkal?

Új, online beszélgetéssorozatunkban ma 14:30-tól Oszkó Péter, Simó György és Winkler Zsolt véleményét ismerhetjük meg. Arról beszélgetünk velük, hogy ugyan zajlik a kényszer-digitalizáció mindenki magánéletében, de vajon igaz-e ez a cégekre és az általuk képviselt innovációra. Az Out of the Box virtuális eseményein választ keresünk arra a rengeteg kérdésre, amit a példátlan jelenlegi helyzet felvet.

A Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (MKME) legutolsó adatai szerint 2019. harmadik negyedévében 45 tranzakció során, 45 vállalkozás jutott összesen 10,123 milliárd forint tökéhez. Ez az összeg közel a háromszorosa a 2018-es év ugyanezen időszakában (3,490 milliárd forint) realizáltnak. Vagyis a hazai startup környezet, ha nem is összehasonlítható az olyan nagyhatalmakkal, mint Izrael vagy a Szilícium-völgy, de az elmúlt időszakban jelentős tőkebevonásokon van túl.

A koronavírus-járvány miatti gazdasági válság esetében viszont kérdéses, hogy mennyire fogja befolyásolni a közeli jövőben a hazai startup-világot: mivel eleve kockázati tőkéről van szó, lehet, hogy visszaesés sem lesz, hiszen aki ezeket az ötleteket támogatja, számolt már a rizikóval, hogy a befektetése soha nem térül meg, az induló projektektől pedig senki sem várja azt, hogy egyik pillanatról a másikra önfenntartók legyenek. A cégek pedig most rá vannak kényszerítve az innovációra.

Ne felejtsd el, kedden 14:00-tól ismét jelentkezünk!👋 Ezúttal arról beszélgetünk majd, hogy milyen ötleteket szülhet a... Posted by Out of the Box on Sunday, 5 April 2020

De elképzelhető az is, hogy a nagy lelkű donorok pénzét felemészti a mostani krízis és bár látják a fantáziát az ötletekben, nem mernek majd kockáztatni és inkább elkönyvelik az eddigi veszteségeiket.

Most egy olyan korszakot élünk, amikor a home office rákényszeríti mind a cégeket, mind a dolgozókat arra, hogy megismerjenek és elsajátítsanak innovatív megoldásokat. Új területekre kell lépniük, hogy a kényszer-digitalizáció segítse a túlélésüket.

Az Out of the Box legújabb Digitális holdugrás két hét alatt? című konferencia beszélgetésében éppen keressük a választ meghívott vendégeinkkel:

Oszkó Péterrel, az OXO Labs cégvezetőjével,

Simó Györggyel, a Day One Capital ügyvezető partnerével

Winkler Zsolttal, a Telenor Magyarország digitális termékfejlesztési vezetőjével.

Az Out of the Box eseményeiről Facebook-oldalunkon tájékozódhat, a korábbi beszélgetéseket Youtube-csatornánkon link: is megtekintheti. Kövessen minket és iratkozzon fel!

A moderátor Szabó Dániel, a Napi.hu újságírója.