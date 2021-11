A nyáron robbant ki a Pegasus-botrány, amikor egy nemzetközi, 17 újság részvételével zajló oknyomozó projekt feltárta, hogy több kormány megvásárolta, majd civilek, újságírók és ellenzéki politikusok megfigyelésére használta a kémprogramot. Már az először kiszivárogtatott adatok is azt állították, hogy Magyarország is megvásárolta számos más ország (mint az Egyesült Arab Emírségek, Marokkó, Banglades vagy India) mellett az izraeli szoftvert, de az elmúlt hetekben Kósa Lajos fideszes politikus elismerte ezt a rendészeti bizottság ülése után.

A programot fejlesztő NSO Group ellen az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma szankciókat vezetett be, feketelistára tette a céget, így az a jövőben nem vásárolhat árukat és szolgáltatásokat amerikai cégektől egy meghatározott engedély nélkül, de ezen felül árnyékot vethet a lépés az NSO Group minden nemzetközi együttműködésére, hiszen ezentúl minden kormánynak vagy cégnek meg kell fontolnia, együttműködik-e egy céggel, amit az amerikai kormányzat fenyegetésként kezel és szankciókkal sújt.

Viszont újabb csapás éri most a céget: pert indított az Apple a Pegasus az izraeli társaság ellen, hogy felelősségre vonja a felhasználói megfigyeléséért. Azt is szeretnék elérni, hogy bírósági végzés tiltsa el az NSO-t az Apple szoftverek és eszközök használatától - írja a Telex az Apple közleményére hivatkozva.

A keresetben az Apple állítása szerint új részleteket is közöl arról, hogy az NSO milyen módszerrel juttatta be a Pegasust a felhasználók eszközeire, így arról a FORCEDENTRY (erőszakos behatolás) nevű sérülékenységről is.

Az Apple azóta kiadott egy frissítést, a mobil operációs rendszerük, az iOS 15-ös vagy újabb verzióját elvileg még nem sikerült feltörni.

A cég egyúttal azt is közölte, hogy 10 millió dollárt (3,3 milliárd forintot) adományoz olyan biztonsági kutatóknak, akik a Pegasushoz hasonló kiberfenyegetések azonosításán és leleplezésén dolgoznak.