A Pegasus kémszoftver után lebukott a Predator is, tízezreket figyeltek meg

A Facebookot tulajdonló Meta és a Citizen Lab több másik céget is azonosított, amelyekkel újságírókat, civileket és más személyeket figyeltek meg kormányok. A Pegasust gyártó NSO Group mellett a Cobwebs, a Cognyte, a Black Cube és a Bluehawk is készített észrevehetetlen megfigyelő szoftvereket. Magyarországon is ismert zsoldos cég is felkerült a listára. A kiberkémkedés egy több milliárd dolláros üzletág lehet.