Pegasus: szégyenpadra került Magyarország

Rendszerszintű visszaéléseket tapasztalt a kémszoftverek felhasználását vizsgáló Európai Parlamenti bizottság, melynek előzetes jelentését Brüsszelben mutatta be Sophie in 't Veld holland EP-képviselő. Az egyik leginkább érintetett tagállam Magyarország lehet, de másik négy tagállamban is használtak ilyen eszközöket. A PEGA-bizottság vezetője szerint azonnal be kellene szüntetni a kémszoftverek használatát az unióban, hiszen ez a szektor teljesen átláthatatlan - írja az Euronews.