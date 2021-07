"Az Apple-nek egy nagyon nagy, villogó piros, öt riasztótűzzel járó problémája van az iMessage biztonságával" - mondta Bill Marczak, a Citizen Lab vezető kutatója a Business Insider szerint.

Az Amnesty International szerint a hackerek az NSO Group által létrehozott Pegasus nevű szoftver segítségével távolról hozzáférhettek és lemásolhatták 37 emberhez - elsősorban riporterekhez és vezetőkhöz - köthető telefonok adatait. A szoftvert - mint ismert - kormányoknak értékesítik, és katonai szintű hacker szolgáltatásnak számít, a jelentések szerint pedig Magyarországon is használatban lehetett. A Pegasus segítségével a hackerek iMessage-en keresztül kattintás nélkül, sms-szövegekkel képesek megfertőzni a telefonokat, ami azt jelenti, hogy a célzott felhasználónak nem is kell interakcióba lépnie ahhoz, hogy a telefonját feltörjék. A jelentés szerint ráadásul a Pegasus még a legmodernebb firmware-t és iPhone hardvert is képes kijátszani.

"Mindez azt jelzi, hogy az NSO Group képes feltörni a legújabb iPhone-okat" - mondta Marczak.

A jelentés szerint az egyik ilyen iPhone-t használó célpont a Washington Post riporterének, Jamal Khashogginak a menyasszonya volt. Hatice Cengiz iPhone-jának törvényszéki elemzése bizonyítékot talált több, 2018 október elejétől - közvetlenül Khashoggi 2018. október 2-i meggyilkolása után - kezdődő feltörésre.

A jelentés megjelenése után az NSO Group közleményt adott ki, amelyben cáfolta a jelentés megállapításait.

"Határozottan tagadjuk a jelentésükben szereplő hamis állításokat" - állt a közleményben. "Ezek az állítások annyira felháborítók és távol állnak a valóságtól, hogy az NSO rágalmazási pert fontolgat" - támadott vissza az izraeli kibercég.

Az Apple képviselői nem reagáltak azonnal a jelentésben vázolt konkrét iPhone-os biztonsági problémákkal kapcsolatos megkeresésre, és az sem világos, hogy érkezik-e frissítés a kihasználás befoltozására.

"Az Apple több mint egy évtizede az iparág vezetője a biztonsági innováció terén, és ennek eredményeként a kiberkutatók egyetértenek abban, hogy az iPhone a legbiztonságosabb fogyasztói mobileszköz a piacon" - mondta Ivan Krstić, az Apple biztonságtechnikai vezetője az Insidernek adott nyilatkozatában. "A leírtakhoz hasonló támadások rendkívül kifinomultak, dollármilliókba kerül a kifejlesztésük, gyakran rövid ideig tartanak, és konkrét személyek ellen használják őket. Bár ez azt jelenti, hogy nem jelentenek fenyegetést a felhasználóink túlnyomó többségére, továbbra is fáradhatatlanul dolgozunk minden ügyfelünk védelmén, és folyamatosan újabb és újabb védelmet biztosítunk az eszközeik és adataik számára" - reagált a cupertinói gyártó.