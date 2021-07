A Pentagon adta a pofont a Microsoftnak, a Jedi közbeszólt, az Amazon tarolhat

Az amerikai védelmi minisztérium törli azt a vitatott 10 milliárd dolláros felhőalapú számítástechnikai szerződést, amelyet a Trump-kormányzat alatt a Microsoft kapott. Akkor az Amazont szorították ki az Összevont Védelmi Infrastruktúra (Joint Enterprise Defense Infrastructure, JEDI) beszerzésből, most viszont Jeff Bezos cégét is be kell vonni a projektbe.