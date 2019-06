Prágából hirdet regionális versenyt a Szilícium-völgy egyik üdvöskéje

A cseh fővárosból terjeszkedik a régióban, de tovább is fejlődne az amerikai Wrike. A Szilicíum-völgyi platform ehhez kér segítséget egy százezer dolláros verseny meghirdetésével - többek közt magyar termékmenedzserektől.

A vállalkozások munkafolyamatainak jobb szervezése és a termelékenység növelése kifejlesztett munkamenedzsment és kollaborációs platform, a Wrike a Szilícium-völgy egyik üdvöskéjeként indult, de ma már 140 országban 19 ezer vállalati ügyfelet szolgálnak ki. Ezért is fontos Közép-Európa számára, hogy a cég ma Prágában regionális irodát nyit.

Idén előbb Tokióban, most Prágában nyitottunk irodát, ami óriási fejlődés és lehetőség a Wrike életében, és még csak az év felén vagyunk túl. Örülünk és büszkék vagyunk most megnyíló kelet-közép-európai központunkra, amivel a régióban is pozícióba kerülünk. Számítunk a környező országokban élő, az egyetemekről most kikerülő, tehetséges fejlesztőkre, akiknek lehetőségük lesz termékünk sikereihez hozzájárulni - mondta el Andrew Filev, a Wrike vezérigazgatója.

A cég 80 alkalmazottat tervez felvenni az irodába az év végéig, illetve további 250-et a következő három évben. A nemrégiben megnyílt tokióival, és a prágai irodákkal együtt a Wrike-nak világszerte hét központja van hat országban. A cég tavaly elnyerte a "Top Workplace" minősítést San Francisco-i Bay Area News Grouptól, illetve, a San Diego Business Journal "Best Places To Work" ranglistájára is felkerült. A céget Deloitte's Technology Fast 500 leggyorsabban növekvő cégek listája is jegyzi az elmúlt négy évben.

A projektmenedzsment és munkakollaborációs platformot fejlesztő Wrike ezzel egyidőben meghirdet egy versenyt is: a Work, Unleashed 2019 elnevezésű projekt egy olyan, nyílt termékfejlesztési verseny, melynek célja, hogy a platform használhatóságát szélesítse, illetve hatékonyabbá és gyorsabbá tegye az együttműködést a Wrike szoftverét használó cégek alkalmazottai között.

A kiírás szerit a verseny összdíjazása százezer dollár (mintegy 30 millió forint). Az első helyezést 25 ezer dollár (7,2 millió forint), a másodikért 10 ezer (3 millió forint), a harmadik helyért 5 ezer dollár (mintegy 1,5 millió forint) jár, de több kategóriában további készpénzes díjakat is osztanak majd.

A meghirdetett hackathon a magában tehetséget és affinitást érző fejlesztőnek, dizájnernek, és termékmenedzsernek, illetve csapataiknak szól Magyarországon - és 10 környező országban (Ezek: Fehéroroszország, Bulgária, Horvátország, Csehország, Lengyelország, Románia, Oroszország, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna).

Minden nevező csapatnak a Wrike jelenlegi verziójára támaszkodva kell egy vagy több problémát megjelölniük és arra a jelenleginél jobb megoldást nyújtaniuk. A pályázatok leadásának határideje 2019. augusztus 12. A tíz legjobb csapatot augusztus 20-án jelentik be, akiket a cég az utolsó fordulóban Prágában versenyeztet majd. A végső eredményhirdetés szeptember 19-én lesz.