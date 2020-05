Ránk zárul a világ és idén csak a Balatonra megyünk? - Mi lesz a turizmussal?

Online beszélgetéssorozatunkban ma 14 órától Csordás Imre, Dittel Gábor, Erdei Bálint és Flesch Tamás véleményét ismerhetjük meg. Arról beszélgetünk velük, hogy hogyan érintette a turizmust a járvány és mire számíthatunk a jövőben. Mekkora lesz a visszaesés, várható-e idén a belföldi turizmuson kívül más? Az Out of the Box virtuális eseményein választ keresünk arra a rengeteg kérdésre, amit a példátlan jelenlegi helyzet felvet.

A piacot alapvetően több tízezer magyar tulajdonú kis- és közepes vállalkozás működteti, mintegy 400 ezer embernek biztosítva a megélhetését. 2010 óta folyamatosan nő a turizmus nemzetgazdasági jelentősége, a tavalyi volt a legerősebb év. Akkor a turizmus a GDP 13 százalékát termelte ki, és 2020-ra jelentős növekedést várták még ehhez a szinthez képest is. A januárban-februárban mért forgalom is arra utalt, hogy folytatódik a kedvező irány. A sokkhatás március közepén érte a piacot, amikor a járvány miatt gyakorlatilag leállt a turizmus.

Köszönhetően a világ országaiban sorra bevezetett kijárási korlátozásoknak, elkezdődött a globális bezárkózás. A repülőjáratokat törölték, a határokon pedig érdemben nem volt forgalom. Így márciusban itthon már a külföldi vendégek száma 74, a vendégéjszakáké 68 százalékkal visszaesett, pedig alig több mint két hetet tett ki ebből a hónapból a karanténhelyzet. A szálláshelyekre érkezett 107 ezer vendég 316 ezer vendégéjszakát töltött el. Nagymértékű csökkenés jellemezte mindegyik szállástípust és régiót. A budapesti és a nyugat-dunántúli szálláshelyeken közel 70 százalékkal esett vissza a vendégéjszakák száma. A vendégéjszakában mért forgalom Európából a 2019. márciusi érték harmada, Ázsiából és Amerikából kevesebb mint a negyede volt.

Most annak járunk után az Out of the Box legújabb, a vendéglátás és a turizmus helyzetét körbejáró beszélgetésünkben, hogy hogyan élték túl a szállodák és a turisztikai célpontok, hogy egyik pillanatról a másikra minden ország bezárult? Most, hogy elindult a lazítás, lehet egyáltalán külföldi vendégekre számítani, vagy csak a belföldi turizmusra lehet építeni? Mekkora visszaeséssel számolnak idénre? Elég, ha lecseng a járvány, vagy vissza kell valahogy szerezni a bizalmat itthon és külföldön? Hungaroring és Sziget Fesztivál nélkül is van élet?

A beszélgetés résztvevői:

Csordás Imre, az Accent Hotel igazgatója

Dittel Gábor, a NiT Hungary (Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete) ügyvezető főtitkára

Erdei Bálint, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének alelnöke, a Cityrama Utazási Iroda ügyvezetője

Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, a Continental Group tulajdonos ügyvezetője

Moderátor: Kiss Róbert Richárd újságíró, kommunikációs szakember.

