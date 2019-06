Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Remek újítást kap a Google Térkép - szomorkodhatnak a taxisok

Új funkció érkezik a Google Térképbe: az applikáció jelez, ha egy taxis túlságosan eltér a preferált vagy optimális útvonaltól - írja a hvg.hu.

Az app akkor jelez, ha az eltérés legalább 500 méteres. A fejlesztés biztonsági megoldásként is működik, hiszen nem csak a felesleges autózás szúrható ki vele, az is, ha a sofőr teljesen más irányba indul, mint amerre az utasnak dolga lenne - olvasható a portálon.

A Google olyannyira előrébb tart a fejlesztésében, hogy az újdonságot Indiában már be is kapcsolták. Ugyanakkor rossz hír is van, ugyanis a világ egyetlen más országban sem működik jelenleg, és egyelőre nem tudni, tervezik-e a bővítést.