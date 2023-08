San Francisco azt akarja, hogy a robotaxik üzemeltetői kicsit lassítsák a folyamatokat, miután egy sor szerencsétlen eseményt okoztak a városban.

Nem sokkal azután, hogy zöld jelzést kaptak a város egészére kiterjedő szolgáltatások bevezetésére, jelenetek jöttek ki arról, hogy

a vezető nélküli Cruise járművek különböző balesetekben vettek részt.

Ennek hatására a vállalat pénteken megerősítette, hogy felére csökkenti a robotaxik számát a forgalomban −írja a Business Insider.

A helyi tisztviselők arra készülnek, hogy fellebbeznek a döntés ellen, amely lehetővé tette, hogy a robotaxi cégek, köztük a Cruise − a General Motors részlege − és az Alphabet tulajdonában lévő Waymo éjjel-nappal járhassák a várost.

David Chiu, San Francisco város ügyésze indítványokat nyújtott be a Kaliforniai Közüzemi Bizottsághoz, a szabályozó testülethez, amely ebben a hónapban a teljes körű robotaxi szolgáltatások mellett szavazott, kérve az engedélyek ideiglenes felfüggesztését − számolt be a The San Francisco Chronicle.

A lap által látott indítványok szerint San Francisco komoly károkat fog szenvedni, ha a Cruise-hoz és a Waymóhoz hasonló cégeknek engedélyezik a terjeszkedést a városban,

mindezt a szolgáltatási órákra és a flotta méretére vonatkozó korlátozások nélkül.

Aaron Peskin, a San Franciscó-i felügyelőtanács elnöke az Axiosnak múlt héten azt is elmondta, hogy fellebbezni kíván a CPUC döntése ellen. A döntés megfellebbezésére irányuló előkészületek azt követően történtek, hogy a CPUC 3:1 arányban megszavazta, hogy a robottaxi-szolgáltatások engedélyezzék a fizetős taxiszolgáltatások bevezetését San Francisco egész területén.

Korábban a Waymo csak ingyenes fuvarokat kínálhatott, és a Cruise csak San Francisco egyharmadában működhetett. A cégek elfogadták a szabályozók által kiadott korlátozásokat, hogy bizalmukat elnyerve szigorú szabályok mellett bizonyítsák robotaxijaik biztonságát.

San Francisco lakosai azonban egyre hangosabban szólaltak fel amiatt, hogy városuk a vezető nélküli autótechnológia veszélyes kísérleti terepévé vált, mivel attól tartanak, hogy a robotaxik pusztítást fognak okozni.

A közelmúltban történt balesetek és meghibásodások alapján félelmeik nem biztos, hogy alaptalanok.