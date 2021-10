A szingapúri Védelmi Tudományos és Technológiai Ügynökség (DSTA) partnerségi megállapodást kötött a philadelphiai székhelyű Ghost Robotics-szal lábakon járó robotok biztonsági, védelmi és humanitárius alkalmazásokban való felhasználási lehetőségeinek felmérésére és integrálására. Olyan mobil robotrendszerek, valamint a kapcsolódó technológiai eszközök tesztelésére és fejlesztésére törekednek, amelyek nehéz terepen és zord környezetben is bevethetők - írja a Zdnet.

Az együttműködés révén a Ghost Robotics eszközei a DSTA robotikai vezetési, irányítási és kommunikációs (command, communication and control - C3) rendszerével is párosulnának. A szingapúri kormányügynökség szerint a C3 képességei a különböző haderőnemek parancsnoki központjainak "idegközpontját" képezik majd. Az adatelemzés, a mesterséges intelligencia és a számítógépes képalkotási technológiáit használják majd ki, hogy megkönnyítsék a "szorosabb koordinációt" és a hatékonyságot a katonai és egyéb rendkívüli műveletek során. A C3-at már használják több pilóta nélküli földi és légi rendszer egyidejű irányítására is.

A partnerség keretében tesztelnék az újszerű technológiák felhasználási lehetőségeit, valamint fejlesztenék a négylábú, pilóta nélküli földi járműveket is. A robotikai rendszerek hosszabb ideig tartó működésének lehetővé tétele érdekében olyan energiaellátási technológiákat is integrálnának, mint például a szilárdtest-akkumulátorok vagy újfajta üzemanyagcellák.

A DSTA feladata a tudomány és a technológia kiaknázása az ország Szingapúri Fegyveres Erők (SAF) képességeinek fejlesztése érdekében, beleértve az önvezető és autonóm járművek használatát is. A védelmi minisztérium és a SAF 2021 júniusában mutatta be a változó biztonsági kihívások és fenyegetések kezelésére irányuló átalakítási stratégiát, amely magában foglalja a technológiai fejlődés kihasználására irányuló erőfeszítéseket az új hadviselési módok vizsgálatát, integrálását.

A Ghost Robotics szerint négylábú pilóta nélküli földi járműveit olyan nehéz terepre tervezték, amelyen egy tipikus kerekes vagy lánctalpas eszköz nem tudna hatékonyan működni.

A robotok fejlesztése már egyre inkább előtérbe kerül, így például már kórházi nővérek és ápolók kiváltására is használnák őket.