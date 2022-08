A vállalat pénteken jelentette be az 1,7 milliárd dolláros (közel 670 milliárd forint) üzletet, ami után az Amazon immár a takarító kütyükből is profitálhat. Mégsem ez lehetett a legfőbb ok a cég felvásárlása mögött, ugyanis a Bloomberg cikke szerint az Amazon esetében minden az adatokról szól, és valójában a Roomba feltérképezési képességeire fájhatott a foguk.

Az okos otthonok népszerűsítése egyértelmű prioritás a cégóriásnak, pedig azok jelenlegi állapotukban csak elsősorban arra az információra támaszkodnak, amit a felhasználó megad nekik. Ettől függetlenül egyre több háztartásban kerülnek okos eszközök, így az Amazon Echo okoshangszórójából tavaly nagyjából 9,9 millió darabot adhattak el, többet mint a rivális Apple és Google hangszóróiból.

Hasonlóképpen jól teljesít a videóhívásokat indító Ring csengőrendszer, amit 2018-ban vásárolt fel az Amazon, majd rá egy évre az egész ház lefedését igérő Eero néven futó wi-fi céget. Ugyan egyre több okoseszköz kerül a lakásokba az Amazon gurulós robotsegédje, az Astro még mindíg csak nagyon limitált számban elérhető.

Beszédes lakások

Bár a Bloomberg szerint ez is a ház feltérképezésére tett kísérlet lehetett, úgy tűnik most szélesebb közönségre igyekeznek lőni a roombakkal. Az iRobot újabb generációs robotporszívóiba már elérhető az úgynevezett Smart Maps funkció, amivel fel tudja térképezni a házat, és így célzott területek takarítására is utasítható a szerkezet.

Ugyan a funkciót ki lehet kapcsolni és az Amazon közleménye szerint a vásárlói adatok védelme "hihetetlenül fontos" a számukra, a cikk szerint a lakás feltérképezésével ijesztő mennyiségű adat kerülne a cég marketingesei kezére.

A házméret önmagában is jó indikátora az ott élő ember vagyonának, a játékokkal borított padló azt jelenti kisgyerekek vannak a családban, ahol kevés a bútor, ott valószínűleg fogékonyabbak lesznek a bútorreklámokra, és rengeteg példát lehetne még hozni arra, milyen célzott hirdetésekkel kezdhetnek bombázni, a feltérképezett lakások alapján.

Kis üzletek, nagy remények

A felvásárlás ráadásul egyébként is jó üzletnek tűnik az Amazonnak. Az 1,7 milliárdos kifizetés egy 22 százalékot jelentett az iRobot részvényeihez képest, amiket egy évvel korábban még 2,5 milliárd dollára értékeltek. Az Amazon június végén 61 milliárd dollárnyi (24 ezermilliárd forint) készpénzzel rendelkezett, így gyakorlatilag zsebből fizette ki a vállalkozást.

Bár az iRobot jövőévre becsült profitja mindössze 78 millió dollár körül mozog, az felvásárlás után ez feltehetően gyorsan növekedésnek indulhat. Ráadásul az Amazon helyben levő értékesítési, marketing, és adminisztrációs csatornái miatt, a roombak eladásával járó 389 millió dolláros járulékos költségeket is jelentősen lefaraghatják, még tovább növelve a porszívók által hozott profitot.

Az Amazon 2017-ben a Whole Foods fölvásárlásával az élelmiszeriparba engedett betekintést, a múlthónapban bejelentett One Medical 3,5 milliárd dolláros felvásárlásával pedig egy jó adag egészségügyi adathoz férnek hozzá. Az iRobot által fejlesztett feltérképezési rendszerrel az otthonunkba is beleláthatnak, és ezeket összekötve még személyre szabhatóbbá válhatnak reklámaik.