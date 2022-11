Arra már korábban is volt példa, hogy sikeresen kísérleteztek hidrogénmeghajtással egy repülőgépben, most azonban a Rolls-Royce és az Easyjet egy újabb lépést tettek annak érdekében, hogy zölddé váljon a repülés. A Reuters szerint a Rolls-Royce hétfőn azt jelentette be, hogy egy új, különlegesen kialakított hajtóművet teljes mértékben a – környezetbarát módon előállított – zöld hidrogénnel üzemeltettek.

Rolls-Royce and easyJet set a new aviation milestone with the world’s first run of a modern aero engine on hydrogen. https://t.co/AQVHEkRbEA pic.twitter.com/nBuEt1Ahna