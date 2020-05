Rossz hír a Huaweiről

További egy évig maradnak az Egyesült Államok exporttilalmi listáján.

Donald Trump amerikai elnök 2021 májusáig meghosszabbította a Huawei-jel szemben alkalamzott kereskedelmi szankciókat, így a kínai gyártó továbbra sem vásárolhat amerikai termékeket és szolgáltatásokat. Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma egy évvel ezelőtt helyezte exporttilalmi listára a vállalatot, amely azóta nem telepítheti új okostelefon-modelljeire a felhasználók körében igencsak népszerű Google mobilalkalmazásokat - írja cikkében a ComputerWorld.

A Google tavaly május 19-én jelentette be, hogy az amerikai kereskedelmi minisztérium rendeletének értelmében felfüggesztette több együttműködését a kínai Huawei Technologies távközlési berendezésgyártó vállalattal. A kínai cég ennek értelmében a továbbiakban nem férhetett hozzá az Android operációs rendszer frissítéseihez és annak új verzióihoz, a Google csak az amúgy is szabadon elérhető nyílt forráskódú fejlesztéseit osztaná meg a céggel, ami a felhasználók által megszokott Androidhoz képest ez csak egy lecsupaszított, fapados változat. Később valamennyit enyhült a szabályozás, de a Google több szolgáltatását így sem használhatja a kínai cég.

A kínai mobilcég már a döntés előtt tett lépéseket: a Huawei immár harmadszor is kiadja a P30 Pro okostelefont, egyszerűen azért, hogy 2020-ban is árulhasson egy olyan mobilt, amelyen az amerikai exporttilalmi korlátozások ellenére is futnak a Google-alkalmazások és -szolgáltatások