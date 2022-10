A piacon ez lesz az egyetlen olyan platform, aminek kimondottan az a célja, hogy helyi magyar nyelvű tartalmat szolgáltasson az előfizetőinek. Fontos hangsúlyozni, hogy ebben az esetben nem a jelenlegi lineáris műsorainkról beszélünk, hanem kizárólag erre a platformra készülő, speciális tartalmakról - nyilatkozta az RTL Klubról RTL névre váltó televíziós társaság vezérigazgatója.

A saját gyártású és vásárolt fikciótól kezdve a dokumentumon át a realityig terjed majd az RTL+ tartalmi kínálata. 12 exkluzív tartalom érkezik majd az első 12 hónapban.

Az RTL+-on belül három csomagot kínálnak majd, és ebből kettőt jelenleg RTL Most és a RTL Most+ néven már ismer a közönség. Megmarad az RTL Most funkciója, hogy regisztráció után rövid ideig bárki visszanézheti a lineáris tartalmaink egy részét, és az RTL Most+ által nyújtott funkció is, ami jelenleg szinte minden lineáris előfizetőnek a rendelkezésére áll - ismertette Vidus Gabriella.

Magyar tartalom mellett lesznek nemzetközi sorozatok is



Az RTL nem kíván a nemzetközi streamingszolgálatókkal versenyezni abban, hogy hol lesz elérhető a legtöbb amerikai blockbuster. A helyi tartalomra erősítenek rá. "Nincs ma Magyarországon olyan előfizetéses platform, ahol kifejezetten oda gyártott, magyar realityket, sorozatokat, dokukat lehet nagy számban nézni. Ám nem csak ezzel készülünk, behozunk olyan úgynevezett RTL Original tartalmakat is, amelyek a magyar nézők számára teljesen újak lesznek, hiszen a német és a holland testvérvállalataink is a streamingre gyártják ezeket. Ilyen például a Sissi című sorozat, ami a német RTL+-nak az egyik zászlóshajója, de jön a Mocro Maffia vagy a Faking Hitler – ugyancsak népszerű sorozatok. Az RTL+-on lesz tehát exkluzív európai és amerikai tartalom is, de a fő sajátosságot a helyi tartalmak jelentik" - mondta Vidus az rtl.hu cikke szerint.

A streamingszolgáltatás elindításának költsége hasonló mértékű, mint egy országos kereskedelmi tévéé , és a megtérülése ideje is legalább annyi idő - tette hozzá a vezérigazgató.