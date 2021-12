A közösségi oldalakon és a Samsung Members fórumokon is több panaszt olvasni arról, hogy egyes Samsung Galaxy mobilok tulajdonosai szerint nem mindig megfelelő, kifejezetten rossz a hang minősége egyes appok használata közben – írja a SamMobile nyomán a 24.hu.

A visszajelzések alapján nem csak közép-, de felsőkategóriás modellek is érintettek, például a Galaxy S10, a Galaxy S20, a Galaxy S21, a Galaxy Z Flip3, a Galaxy Z Fold2, a Galaxy Z Fold3 és a Galaxy A52G. Mivel sokaknál a One UI 4 frissítés telepítése után merültek fel a problémák, ezért egyelőre arra lehet gyanakodni, hogy a csomagban van a hiba. A jelenségek eltérők, vannak, akik arról számolnak be, hogy csak az alacsony és közepes frekvenciáknál van baj, a zenestreamelő appok meg rendesen működnek.

A Samsung egyelőre még nem reagált a hírre, egyelőre annyi az ajánlás, hogy az érintettek éljenek a gyári visszaállítás lehetőségével.