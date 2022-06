A Samsung egy új fejlesztés eredményeképpen a felhasználói júliustól már a hűtőjükön is tudnak majd tévét nézni, amennyiben a koreai gyártó 2017-es, vagy azutáni Family Hub frizsiderével rendelkeznek - jelentették be a kedden, élőben streamelt, Bespoke Home 2022 elnevezésű rendezvényen.

Jelenleg csak a Samsung okostévék és -telefonok tartalmát lehet tükrözni a hűtő függőleges 21,5 hüvelykes kijelzőjére, az ígéret szerint a frissítés után azonban ezektől függetlenül, a cég saját, élő tévészolgáltatása is elérhető lesz majd a konyhai háztartási gépen.

A Samsung Family Hubon több mint 30 alkalmazás található, az okoshűtő az internetre csatlakozva hangolja össze a tulajdonosa teendőit, megmutatja, milyen időjárás várható, de akár híreket is lhet olvasni rajta a reggeli kávézás közben. A több mint 1 millió forintos berendezést hanggal is lehet irányítani, sőt a család egy konkrét tagjának is hagyható üzenet a hűtő virtuális, Bixby névre keresztelt asszisztense segítségével.