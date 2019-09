Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Samsung telefonja van? Fontos lista érkezett

Kiszivárgott egy lista azokról a Samsung készülékekről, amelyekre a következő hónapokban érkezik meg az Android 10 - írja a PCwordld.

Az Android 10 már egy ideje megjelent, de szokás szerint hónapokba telik még a leggyorsabb gyártóknak is, hogy frissítsék a piacon lévő csúcskészülékeiket. A Samsung is sok meglévő modellre hozza el az Android 10-et, és nemrég egy konkrét lista is kiszivárgott azokról a mobilokról, amik megkapják az új rendszert - olvasható a portálon.

Gyakorlatilag mindegyik 2019-es Samsung készülék megkapja a legújabb Androidot, még a belépő- és középszintű Galaxy A és M sorozatú darabok is. A tavalyi Galaxy S9 és Galaxy Note 9 szériák szintén támogatottak lesznek. Sajnos a Galaxy S8 és a Galaxy Note 8 modellek már nem.

Íme, a lista:

Galaxy S

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S9

Galaxy S9+



Galaxy Note

Galaxy Note10

Galaxy Note10+

Galaxy Note9



Galaxy M

Galaxy M40

Galaxy M30

Galaxy M30s

Galaxy M20

Galaxy M10



Galaxy J

Galaxy J8

Galaxy J6

Galaxy J6+

Galaxy J4

Galaxy J4+

Galaxy J7 Duo

Galaxy J7 2018

Galaxy J5 2018

Galaxy J3 2018



Galaxy A

Galaxy A90 5G

Galaxy A80

Galaxy A70

Galaxy A60

Galaxy A50

Galaxy A50s

Galaxy A40

Galaxy A30

Galaxy A30s

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A10

Galaxy A10s

Galaxy A10e

Galaxy A9 Pro 2019

Galaxy A9

Galaxy A7

Galaxy A6

Galaxy A6+

Galaxy A8

Galaxy A8 Star Lite

Galaxy A9

Galaxy A9 Star Lite



Galaxy Tab

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S4

Galaxy Tab A 2019

Galaxy Tab A 2018