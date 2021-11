A Spotify dollár százmilliókat fektetett be podcast üzletágának kiépítésébe, most a hangoskönyvek irányába is nyit: a napokban felvásárolta a 2004-ben alapított ohiói Findaway nevű céget – írja a hvg.hu.

A Findaway technológiai infrastruktúrája lehetővé teszi a Spotify számára, hogy gyorsan bővítse hangoskönyv-katalógusát, és újítson a fogyasztók élményén, emellett új utakat biztosítson a kiadók és a szerzők számára, hogy elérjék a közönséget szerte a világon.

A Spotify átveszi a Findaway teljes, körülbelül 150 fős csapatát. Azt is tervezi, hogy havi 381 millió aktív felhasználója számára kiterjesztett hozzáférést ad a hangoskönyvekhez. Arról viszont egyelőre még nincsenek információk, mikor indítaná el ezt a szolgáltatást.