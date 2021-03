Hatalmasat szakít a magyar képzési startup

Több mint 2,5 milliárd forintos tőkebefektetéshez jutott a Codecool, a közép-kelet-európai régió egyik vezető programozóiskolája és IT szakember közvetítő cége.

A 2014-ben, hazai üzletemberek által alapított Codecool befektetési tanácsadója, a Clairfield segítségével immár a harmadik sikeres tőkebevonási körét zárta új partnerével, az Integral Venture Partners-szel kötött 2,5 milliárd forint értékű megállapodással. A Codecool eddig összesen bevont 12,5 millió eurója már azonos léptéket képvisel az európai programozásoktatási piac legismertebb szereplőibe - Ironhack 22 millió euró, Le Wagon 17 millió euró - történt befektetésekkel. A programozóiskolának jelenleg Magyarországon kívül Romániában és Lengyelországban is vannak campusai, és már több mint 1000 végzett diákja dolgozik a technológiai szektorban Európa-szerte.

Az IT szakemberek képzését megreformáló, 3-12 hónapos kurzusokat kínáló Codecool további terjeszkedésre és termékei fejlesztésére készül az Integral Venture Partners, valamint korábbi befektetői, a Lead Ventures és a PortfoLion Capital Partners támogatásával. A programozóiskola még az év első felében újabb campust nyit a régióban.

"A befektetés segítségével folytatni tudjuk régiós terjeszkedésünket, jelenleg az osztrák, szerb és bolgár piacon való megjelenést vizsgáljuk, 2025-re pedig már tíznél is több Codecool-campus működtetése a cél" - mondta Boda József ügyvezető. "A terjeszkedés ugyanakkor nem csupán az iskoláink számának bővítéséről szól. Nagy hangsúlyt fektetünk vállalati átképzési programok kialakítására is, mivel azt tapasztaljuk, hogy a cégvezetők egyre nyitottabbak meglévő munkatársaik át- és továbbképzésére, a piacról ugyanis sokszor időigényes és költséges is a megfelelő készségekkel rendelkező munkaerőt megtalálni."

A Codecool emellett kurzuskínálatát is folyamatosan bővíti. Tavaly az állásgaranciát is biztosító full-stack képzések mellett már megjelentek a specializáltabb, 3-4 hónapos, online is elvégezhető IT-kurzusok az iskola kínálatában, illetve a munkaerőpiaci igényeket követve további tréningtípusok fejlesztésen is dolgoznak. A tervek szerint 2025-re többezer főre nő a programozóiskola végzőseinek száma évente.

A kereslet szinte végtelen Az IVSZ, az ITM és a KIFÜ megbízásából készített felmérés szerint Magyarországon az elkövetkező két évben a munkáltatók 44 ezer IT szakembert vehetnének fel, ha nem kellene számolniuk a szektort sújtó munkaerőhiánnyal. Az Európai Bizottság adatai alapján 2020-ban uniós szinten pedig már 825 ezer fő hiányozhatott az infokommunikációs szektor munkaerőpiacáról. Az iparági szereplők több mint fele, 58 százaléka nyilatkozott úgy, hogy kihívást jelent számára megfelelő képességekkel rendelkező IT szakembert találni. A techszektor szakemberhiánya veszélyeztetheti a vállalatok versenyképességét, és ezáltal a gazdaság fejlődését is. Az IVSZ adatai alapján a digitális gazdaság 2019-ben már a GDP 25 százalékát adta. A probléma megoldásának egyik kulcsa a hagyományos, egyetemi képzések mellett az alternatív képzések fejlesztése, támogatása lehet. Az új oktatási formák iránti igényben rejlő lehetőségeket a befektetők is felismerték már: a Dealroom elemzése szerint 2020-ban 94 százalékkal nőtt és ezzel elérte a 13 milliárd dollárt az EdTech (oktatási technológia) szektorba áramló tőkebefektetések értéke.

"A Codecool egy fundamentális, hosszabb távú makro- és munkaerőpiaci trendet - a digitalizáció térnyerését és a programozói képességek növekvő fontosságát - támogatja egy egyedi és flexibilis üzleti modellel, amely egyenlő hangsúlyt fektet a minőségi programozók képzésére, illetve a vállalati szektor humánerőforrás igényeinek gyors és hatékony betöltésére. Ezek, illetve a regionális lefedettség és terjeszkedési tervek rendkívül vonzóvá teszik a céget az Integral csoport és befektetői számára, mivel az edukáció az egyik fő fókuszterületünk" - mondta Szalai Ádám, az Integral Venture Partners befektetési munkatársa.

"A 12 hónapos, intenzív és gyakorlatorientált programozóképzés egyedülálló ajánlat, jelenleg nincs hasonló program a versenytársak kínálatában a hazai piacon" - hangsúlyozza a MOL és az MFB invest befektetésével működő Enter Tomorrow kockázati tőkealapot kezelő Lead Ventures vezérigazgatója. Galácz Ábel szerint az is a Codecool piaci esélyeit javítja, hogy a hazai felsőoktatási rendszer az akkreditált informatikai képzések bővülése ellenére sem képes enyhíteni a magas programozóhiányt.

A Codecool 2020 őszén az Európai Szoftverkészség-fejlesztési Szövetség alapító tagjaként olyan meghatározó nagyvállalatokkal együtt kezdte el egy új európai szintű szoftverkészség-fejlesztési stratégia és tanterv kidolgozását, mint az Amazon Web Services vagy az Adecco. Az iskola szoftverfejlesztők képzésében szerzett tapasztalata így nem csupán regionális szinten, hanem az egész kontinensen hatással lehet az IT-szakemberek képzésének alakulására. Eredményeit tavaly az egyik vezető informatikai fórum, az amszterdami The Next Web is elismerte: a legígéretesebb scale-upokat összegyűjtő Tech5 listájukon a Codecool bekerült Európa 20 legizgalmasabb cége közé.