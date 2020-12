Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Vodafone Magyarország és a Delta Csoport azzal a céllal, hogy szoros együttműködésben nyújtsák 5G-re alapuló szolgáltatásaikat a digitalizáció iránt elkötelezett vállalatoknak - közölte a Vodafone.

A Vodafone Magyarország és a Delta Csoport stratégiai partnerként dolgoznak a jövőben együtt azon, hogy a hazai vállalkozások minél szélesebb körét vonhassák be az 5G technológiára épülő "forradalomba", elsősorban az Ipar 4.0 és Smart City szolgáltatási szegmensekben - derül ki a Vodafone közleményéből.

A Vodafone az IoT és az újgenerációs mobilhálózat, azaz az 5G területén számít erős szereplőnek, míg - a közlemény szerint - a Delta Csoport az Ipar 4.0-val olyan szerteágazó területeken kínál megoldásokat, mint a robotvezérlés, egyedi célgépek építése, jelölés-, szortírozás- és irányítástechnológiai megoldások, szenzorhálózatok, ipari monitoring és vezérlő platformok - ezek számos területen egészítik ki a Vodafone IoT és 5G alapú megoldásait.

A Vodafone közleménye szerint a két vállalat együttműködésével az automatizáláson alapuló termeléshatékonyság-növelésre összpontosító fejlesztésekkel segítik majd a hazai vállalkozásokat a modern hálózati technológiákra való átállásban.

Király István, a Vodafone Magyarország vállalati szolgáltatások üzletágának vezérigazgató-helyettese a bejelentés kapcsán megjegyezte, hogy a jövében több 5G hálózatépítéssel kapcsolatos együttműködés megkötése is várható.

A magán 5G hálózatok például a gyártósorok esetében lehetnek nagyon előnyösek, ugyanis a gyártók gyorsabb és rugalmasabb módosításokat valósíthatnak meg a vezeték nélküli kapcsolatnak köszönhetően. A privát hálózatok lehetővé teszik továbbá, hogy a keletkezett adatok ne hagyják el az ügyfelek saját rendszerét, ami nagyobb biztonságot és még rövidebb válaszidőt tesz lehetővé. Király István szerint a Delta Csoporttal kötött együttműködés éppen az ilyen igények esetében lehet különösen előnyös, ugyanis a Vodafone privát 5G hálózati szolgáltatását igénybe vevő vállalatok ipari parkjaiba a Delta olyan megoldásokat szállít, amelyekkel jelentős mértékben növelhető a vállalat hatékonysága és versenyképessége.

A stratégiai együttműködés célja, hogy a két vállalat hatékonyabban fel tudja gyorsítani az Ipar 4.0 technológiák és Smart City megoldások elterjedését, a lehető legszélesebb körben. Az most létrejött közös "megoldáspaletta" egyedülálló a magyar piacon, és fontos katalizátora lehet a termeléshatékonysági és költségoptimalizálási fejlesztéseknek" - emelte ki Németh Attila, a Delta Csoport Kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.

Est Médiából Delta Technologies Nyrt.

A Delta Technologies Nyrt. a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett informatikai vállalat. 100 százalékos tulajdonú leányvállalata, a Delta Systems Kft. vezető magyar rendszerintegrátor cég. Célja, hogy tevékenységének leginnovatívabb területeire - melyek közül kiemelt hangsúlyt kap az Ipar 4.0., ezen belül az 5G, az energiamenedzsment, az IT-biztonság és a közlekedésinformatika - építve, a jelenlegi portfólióját bővítve kilépjen a regionális piacra is.

A cégcsoport meglehetősen kacskaringós úton jutott el a mai állapotába, ezért érdemes megjegyezni, hogy a Delta Csoport és az Est Media Nyrt. (amelyben korábban tulajdonosként Andy Vajna néhai filmügyi biztos, kaszinómágnás milliárdos sztárproducer is feltűnt) 2019. július 30-án jelentették be, hogy a tőzsdei társaság egy részvénykibocsátást is magába foglaló tranzakció részeként felvásárolja az egyik vezető magyarországi rendszerintegrátort, a Delta Systems Kft.-t, miközben a Delta Csoport holdingcége az Est Media nagytulajdonosává válik. Mindez azt jelentette, hogy a tranzakció zárását követően az Est Media már Delta Technologies Nyrt. néven folytatja tovább a működését. Ezután közölték, hogy a tőzsdei cég Ipar 4.0 megoldások fejlesztésével kíván foglalkozni. Arról, hogy az Est Média Nyrt. milyen átlakulás révén jutott el a mai fázisába, és kik szereplenek a cég tulajdonosai között, itt írtunk.