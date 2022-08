Az Egyesült Királyságban és Cipruson működő Sea Wave Energy Limited (SWEL) K+F vállalat több mint tíz éve fejleszt egy egyedülálló hullámenergia-átalakítót (WEC), amelyet "hullámvonal-mágnesnek" neveznek.

A vízen úszó, gerincszerű eszközként felépített berendezés a hullámok erejét használja fel az áramtermeléshez - megfizethető, alacsony karbantartási igényű és éghajlatbarát alternatívát kínálva a hagyományos technológiákhoz képest.

A SWEL 2022 januárjában, hosszas kutatás és tesztelés után nyilvánosságra hozott egy koncepciótervet, amely a legújabb Waveline Magnet modell mechanizmusát szimulálja. Mostanra már a teszteken is túl vannak, az elképzelés pedig hatékonyan működik. Bár még egy egyáltalán nem finomított prototípusról van szó, már a jelenlegi fejlesztési állapotában is képes jelentős teljesítményszinteket produkálni szinte rendkívül alacsony költségen, és még a nem megújuló forrásokkal is felveszi a versenyt.

Hatékony a technológia

Érzékeltetve, hogy mennyire hatékony a technológia, Adam Zakheos, a SWEL vezérigazgatója azt mondta a Clean Technica szerint, hogy egyetlen Waveline Magnet több mint 100 MW teljesítmény elérésére képes a megfelelő környezetben.

„Egy kereskedelmi méretű eszköz a mi technológiánkat használva kevesebb mint 1 eurócentes (4,1 forintos) kilowattóránkénti (kWh) energiaköltséggel tud majd termelni, lecsökkentve a mai hullámenergia-ipari referenciaértéket, amely 85 eurócent (34,6 forint) egy kWh-ra” – ismertette az ígéretes számokat Zakheos.

Bár ezek még csak a tesztek alapján számított értékek, gondolatkísérletként elmondható, hogy egy elektromos autó hatalmas 210 kWh-s akkumulátorának feltöltése csak 2,10 dollárba kerülne (mintegy 840 forintba kerülne).

Gumimatracok egy generátorral

Lényegében a SWEL által kifejlesztett Waveline Magnet több úszó platformból áll, amelyek egy gerincszerű központi energiarendszeren keresztül kapcsolódnak egymáshoz, így egy rugalmas és moduláris eszköz jön létre, amely zökkenőmentesen követi a hullámok mozgását.

A vízfelületekkel való ilyen szimbiózisban történő kölcsönhatás lehetővé teszi a SWEL számára, hogy szabályozott módon termeljen energiát a tenger hullámzásából. Bár néhány centiméter vastag, a kis tömegű WEC meglehetősen robusztus, és bármilyen vízi környezetnek ellenáll, így a felhasználók számára biztonságos platformot jelent.

A rendszer működése az alábbi videón látható:

Könnyű és egyszerű kialakításával a Waveline Magnetnek alacsony a gyártási és szállítási költsége. Emellett könnyen javítható és karbantartható, mivel újrahasznosítható anyagokból, például megerősített műanyagból készül.

Akkor is jobban termel, amikor nem kéne (állítólag)

Az árapály-technológia és az elméleti hullámerőművek esetében problémát jelent, hogy a nagyobb hullámzás miatt túl sok energiára van szükség a platformok stabilizálására és szabályozására, így paradox módon romlik a hatásfokuk. A SWEL kialakítása viszont ezt a hatást csökkenti, így az első tesztek alapján erős vízmozgásnál képes több energiát hasznosítani.

A SWEL következő lépése a technológia kereskedelmi forgalomba hozatala és tömeggyártása. A kísérleti modellen azonban még további kísérletek szükségesek a fejlesztésekhez.

Nég akadnak kérdések a tömeggyártással és a hasznosíthatósággal kapcsolatban: a 32 méter hosszú, körülbelül 1,8 tonna súlyú prototípus a tesztek teljes időtartama alatt 1,4 kW csúcsteljesítményt ért el, igaz gyenge hullámzás mellett. Vagyis még kérdés, hogy a 71-ezerszeres teljesítményhez mekkora platformra, vagy milyen tengeri környezetre van szükség – derül ki a New Atlas értékeléséből.

Az mindenesetre egyre jobban látszik az új kutatás-fejlesztésekből, hogy a tengeri áramlások kihasználása komoly szerepet játszhat majd az energiatermelésben.

Japánban az Ishikawajima-Harima Heavy Industries egy olyan turbinát fejlesztett és süllyesztett el, amely gyakorlatilag soha nem kell, hogy megálljon, így aktív termelő, viszonylag nagy teljesítménnyel. A mostani energiaválságban pedig egyre könnyebb kutatástámogatási pénzeket találni az ígéretes áramtermelőkre, így hamarosan rendszerbe táplálhatják a SWEL-hez és a japán Kairyu nevű eszközhöz hasonló tengeri platformok.