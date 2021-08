A Talk-A-Bot által kiadott közlemény szerint a CHEQ-nek köszönhetően a gyártó és szolgáltató vállalatok kékgalléros dolgozói digitálisan kommunikálhatnak és intézhetik adminisztrációs ügyeiket munkáltatójukkal, amelyet Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban mintegy 80 000 munkavállaló használ. A már hét nyelven működő, Microsoft Teams és Viber platformokon, valamint natív mobil applikáción egyaránt futó CHEQ révén a nagyvállalatok hr-tevékenységük számos idő- és költségigényes aspektusát tudják digitalizálni és automatizálni.

A CHEQ lehetővé teszi a vezetőség és a HR-osztály számára, hogy üzeneteket, videókat és dokumentumokat küldjenek az alkalmazottaknak, függetlenül azok fizikai helyeitől. A platformot az irodai és a fizikai dolgozók egyaránt használhatják, mivel számítógépes és okostelefonos környezeteken egyaránt elérhető. Segítségével az alkalmazottak egyéni kéréseiket (pl. kereseti igazolás) küldhetik el a központba, a hr-osztály pedig elégedettségi felméréseket vagy gyors közvélemény-kutatásokat végezhet akár nagy létszámú csoportokkal is a rendszeren keresztül, amely azonnali kapcsolatot és mérést biztosít.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Chatbotba került Ian Livingstone híres fantasy szerepjátéka

A CHEQ emellett lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy titkosított dokumentumokat (pl. bérjegyzék, adóigazolások, szerződésmódosítások) küldjenek az egyes munkavállalóknak vagy a munkavállalók egy kiválasztott csoportjának - a gdpr előírásoknak megfelelően.

A 2016-ban alapított Talk-A-Bot azon kevés magyar informatikai cég egyike, amelynek termékei megtalálhatóak a Microsoft AppSource-on. CHEQ, a Rakuten Viber kiemelt partnerének dobozos terméke megoldást kínál a fizikai dolgozók és irodai alkalmazottak hatékony és egyidejű elérésére. Emellett akártöbb kommunikációs csatornán is képes automatizálni az ismétlődő hr feladatokat. - A Microsoft AppSource-ra lépés jelentős mérföldkő a Talk-A-Bot életében, ugyanis egy globális problémára nyújtott hazai megoldás válik ezzel globálisan is elérhetővé. A CHEQ mostani sikere ügyfeleink számára azt jelzi, hogy a termék megfelelt a Microsoft összes, szigorú követelményének, és így mára nemzetközileg is ajánlott informatikai megoldássá érett – mondta Deliága Ákos, a Talk-A-Bot alapítója és ügyvezető igazgatója.