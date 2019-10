Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Támadás érte az OGYEI-t - érzékeny adatokat loptak el

Meghackelték a gyógyszerészeti intézet honlapját, betegek és tisztifőgyógyszerészek személyes adatait is ellophatták - írja a Népszava.

Különös módját választotta az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) a károsultak megnyugtatásának miután egy adatvédelmi incidens következtében személyes adatok kerülhettek ki a szerveréről. Október 25-én, pénteken négy perccel a munkaidő lejárta után kitettek egy közleményt, "miszerint október elsején feltörték a szerverüket és arról személyes adatokat, jelszavakat, egészségügyi információkat tulajdonítottak el." - olvasható a portálon.

Közöltek egy listát is az érintett adatok fajtájáról, illetve mennyiségéről. Ennek több ezer érintettje lehet a patika adatbázisban, ahonnan kikerülhetett gyógyszerészek neve, születési helye, ideje és a lakcíme. Kikerült a hírlevélre feliratkozók mintegy közel negyvenezernyi adata is nevek, címek mobilszámok, szerepelnek a veszteség listán a tisztifőgyógyszerészek email jelszava is.

A lap megkereste Szentiványi Mátyás főigazgatót, aki azonban csak annyit mondott, mindent megtettek, amit kellett.

Feller Antal, a Hungaropharma Zrt. vezérigazgatója, és az egyik legnagyobb érintett csoport képviselője, a gyógyszerész kamara elnöke, Hankó Zoltán is a Népszavától értesült arról, hogy volt adatvédelmi incidens.