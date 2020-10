Támadó szoftvernek tekinti a Google a Szerencsjáték Zrt. lottó-appját

A Szerencsejáték Zrt. 542,6 milliárd forint árbevételt és több mint 27,5 milliárd forintot könyvelt el tavaly, azonban nincs megoldása arra, hogy ne a rendszer kijátszásával lehessen telepíteni mobilapplikációját, amiről ráadásul csak a keret feltöltésével vagy sms-el lehet fizetni. Megkérdeztük a céget, hogy mi lehet ennek a lemaradásnak az oka.

Az Apple készülékek tulajdonosainak nincs problémájuk, viszont a sokkal elterjedtebb Android operációs rendszerrel működő telefonokon valamiért csak a Google biztonsági rendszerének kijátszásával lehet használni a Szerencsjék Zrt. lottó applikációját. A Napi.hu megpróbálta megtudni, hogy egy ilyen hatalmas bevételű társaságnak miért nem sikerül egy banálisnak tűnő szolgáltatást rendesen bevenni a kínálatába.

Android telefonokra alapértelmezésben az Play Áruház a forrás, onnét internet sebességtől függően gyorsan lehet telepíteni rengeteg szolgáltatást.

A Szerencsejáték honlapján lévő tájékoztatás szerint "Androidra kizárólag a mi oldalunkról lehet letölteni az alkalmazást." Utána olvasható egy többlépcsős útmutató, amivel meg lehet kerülni a Google hitelesítési gyakorlatát, és figyelmen kívül hagyni a telefon biztonsági figyelmeztetését.

Még azért odaírják, hogy a sikeres telepítés után, készülék biztonsága érdekében "ne felejtsd el visszakapcsolni az "Ismeretlen források"-ból történő telepítések tiltását a "beállítások"-ban!

A Google nem szereti a hazai lottót

Kérdésünkre a vállaltnál azt közölték, hogy a magyarázat az, hogy Magyarországon a Google jelenleg nem engedélyezi szerencsejátékkal kapcsolatos alkalmazások felvételét online alkalmazásboltjába, a Google Play Áruházba, ezért a Szerencsejáték Zrt. Okoslottó mobilalkalmazását sem lehet oda feltölteni.

Ennek némileg ellentmond, hogy a Google Play kínálatában most is rengeteg szerencsejáték applikáció van, legyen szó sportfogadásról, virtuális kaparós sorsjegyekről, félkarú rablókról, és nem utolsósorban több lottózós magyar applikáció is elérhető a boltban.

A pontosítás érdekében megkérdeztük a tech céget is, közöljük, amint választ kapunk.

A Szerencsejáték szerint a Google LLC-vel együttműködve keresi azt a megoldást, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a Szerencsejáték Zrt. alkalmazásai a Google Play Áruház kínálatába kerüljenek, ennél bővebbet nem árultak el.

Sms-ben fizetni, mint a régi szép időkben

Szintén finoman szólva elavult az amúgy jól használható fogadási felület mellett kínált fizetési lehetőség.

Az Okoslottó egy SMS-segédszerkesztő alkalmazás, vagyis praktikusan csak a legelavultabb csatornán lehet az egyszeri fizetést megoldani. Sms-ben, a fogadási összeg mobilszámlára való terhelésével, amit még egy plusz szöveges üzenetben meg kell erősíteni. Aki arra vágyott, hogy a mobilhasználók számára olyan evidens fizetési módon mint a bankkártya, a mobiltárca, vagy most már akár átutalással fizessen, az nem tud.

Az elektronikus fizetési lehetőségek abban az esetben működnek, ha belső egyenleget akar a fogadó feltölteni, ebben az esetben interneten bankkártyával, banki átutalással vagy PayPal-on keresztül feltölthető az egyenleg, míg online terminállal rendelkező értékesítő pontokon ügyfélkártyás befizetéssel is feltölthető az egyenleg. Az egyenleg töltögetése aligha korszerű megoldás.

Ezek a fejlesztések annak ellenére nem valósultak meg, hogy a Szerencsejáték Zrt. 542,6 milliárd forint árbevételt és több mint 27,5 milliárd forint adózott eredményt ért el 2019-ben, és azzal számolnak, hogy a vállalat 2020-as évi várható árbevétele a koronavírus-járvány negatív hatásai ellenére is elérheti a tavalyi évet.