Csökkent a Microsoft szén-dioxid-kibocsátása

Az első becslések szerint, tavaly mintegy 6 százalékkal esett vissza a Microsoft szén-dioxid-kibocsátása, ami hozzávetőleg 730 000 tonna szén-dioxidnak felel meg - közölte a Microsoft.

Az első becslések szerint, tavaly mintegy 6 százalékkal esett vissza a Microsoft szén-dioxid-kibocsátása, amely hozzávetőleg 730 000 tonna szén-dioxidnak felel meg - ismertette az eredményeket Brad Smith, a Microsoft elnöke, aki ugyanakkor elismerta azt is, hogy ebben szerepet játszott a járvány miatti globális leállás is, ám jórészt annak tulajdonítható, hogy a vállalat egyre nagyobb mértékben támaszkodik megújuló energiaforrásokra, miközben a partnerei és beszállítói is fokozatosan állnak át ezekre a fosszilis energiahordozókról.

A Microsoft egy évvel ezelőtt jelentette be, hogy 2030-ra karbonnegatívvá válik, vagyis több szén-dioxidot távolít el a légkörből, mint amennyit kibocsájt. Ennek érdekében nemcsak a saját kibocsátását szorítja a minimumra, hanem olyan projekteket is támogat, amelyek révén szén-dioxidot lehet kivonni a légkörből. A vállalat ennek keretében 26 nagyszabású fenntarthatósági projektet támogat világszerte, amelyek összességében 1,3 millió tonna szén-dioxid légkörből való eltávolításához fognak hozzájárulni.

Mindezek eredményeként, a vállalat 2050-re annyi szén-dioxidot fog eltávolítani a környezetből, mint amennyit az 1975-ös alapítása óta közvetlenül vagy közvetve az elektromos fogyasztása által kibocsátott.

Brad Smith szerint az elmúlt év eredményei reményt keltőek, de még sok a teendő a kívánt végcél eléréséig. Megfogalmazása szerint, ha a cél, képletesen szólva, az lenne, hogy elérjék a Holdat, jelenleg még "csak" egy asztronautát sikerült Föld körüli pályára állítaniuk.

Minderről részletesen a Microsoft a napokban kiadott fenntarthatósági jelentésében számol be, amelyet a Deloitte könyvvizsgáló céggel auditáltatott.

Brad Smith a fentiek mellett azt is bejelentette, hogy a következő pénzügyi évtől kezdve (idén július) a fenntarthatósági célok terén elért eredmények közvetlenül fogják befolyásolni a vállalat vezetőinek javadalmazását is.

A Microsoft tavaly 1 milliárd dollár rendelkezésre bocsájtásával egy Klímaügyi Innovációs Alapot (Climate Innovation Fund) hívott életre, amely olyan új technológiák kifejlesztésébe invesztál, mint amilyen például a légköri szén-dioxid kőzetesítését szolgáló közvetlen szén-dioxid-leválasztó és -tároló berendezéseké. A Microsoft erről szóló közleményében megjegyzi, hogy a vállalat kész a jövőben is támogatni a nagyobb fenntarthatóságot szolgáló innovációt és üdvözli az olyan klímaváltozás visszaszorítására irányuló nemzetközi kezdeményezéseket is, mint például az Egyesült Államok és az Európai Unió között megújítandó transzatlanti partnerség.