Technológiai fejlesztés segíthet megtalálni az elveszett kiskedvenceket

A Vodafone Magyarország jeladóval és riasztó funkcióval felszerelt GPS-nyomkövetővel bővíti kínálatát, ami többek között olyan kisállat-tulajdonosoknak nyújt segítséget, akiknek kiskedvence elkóricálhat. A szerkezet a szilveszteri petárdázásokkor is jól jöhet, ha valakinek a kutya fél a durrodásoktól.

A jeladóval és riasztó funkcióval felszerelt GPS nyomkövető nem csak a szökött kisállatok aktuális helyzetét képes meghatározni, de általa többek között egy védelmi zóna is kijelölhető, amelynek elhagyása esetén az eszköz valós időben értesíti a gazdát egy applikáció segítségével - derül ki a telekommunikációs cég közleményéből.

Ha az ünnepi petárdázás és tűzijáték megijeszti az állatot és elszökik, az eszközön található SOS gombbal a megtaláló - a beépített hangszóró és mikrofon segítségével - akár fel is hívhatja a gazdát és szóban is értesítheti őt a kiskedvenc hollétéről. A kisméretű készülék a klasszikus kulcskarikás formán túl, egy szilikon tokban is felhelyezhető a kiskedvencek nyakörvére, így az eszköz séta közben is észrevétlen marad számukra, valamint por- és cseppállósága miatt az időjárásnak is ellenáll.

Az ünnepek alatt a tűzijátékok és petárdák ijesztő hangja miatt sok kutya és egyéb kisállat szökik el, gyakran a gazdák erőfeszítései ellenére is. Az új nyomkövetőnk egy sokrétű digitális eszköz, ami nem csak a kutyásoknak hasznos, hanem alkalmas arra is, hogy általa az elveszett mindennapi tárgyainkat is megtalálhatjuk - mondta Révész Balázs, a Vodafone Magyarország lakossági szolgáltatások üzletágának vezérigazgató-helyettese.

A Blaupunkt nyomkövető eszközt egy tarifacsomaggal együtt értékesít a Vodafone, amely a cég közlése szerint december 7-től érhető el.