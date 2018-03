Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tényleg elveszik a robotok az emberek munkáját?

Az automatizáció a digitális fejlődés egyik legdinamikusabb és számos kínzó kérdést felvető területe. A téma az április 4-i SMART 2018 konferencián is terítékre kerül: a McKinsey Global Institute vezető kutatója, Tera Allas előadásában beszél majd arról, hogy a gépek ugyan sok feladatot el tudnak már most is látni önállóan, viszont igazán hatékony munkavégzést ember és gép kiegyensúlyozott együttműködése eredményez majd.

A rohamtempóban fejlődő automatizáció kapcsán az egyik leggyakoribb aggodalom, hogy a robotok számos iparágban elveszik majd az emberek munkáját. Valóban léteznek pesszimista forgatókönyvek az ipari forradalom 4.0-ként is emlegetett folyamat kapcsán, azonban ezek általában nagyon leegyszerűsítő módon közelítik meg a kérdést. A témával az április 4-i SMART 2018 konferencia is kiemelten foglalkozik. A McKinsey Global Institute vezető kutatója, Tera Allas előadásában az érem mindkét oldalát bemutatja majd. A szakember a pesszimista és optimista forgatókönyvről is beszélni fog, ez utóbbi szerint pedig az automatizáció kapcsán a legfontosabb feladat az ember és gép közötti optimális munkamegosztás megtalálása, hiszen a gépek csak a humán munkaerővel együtt lehetnek igazán hatékonyak.



Jön az Insuretech - a biztosítási piacot is felforgatja a digitalizáció

Hazánk legjelentősebb technológiával foglalkozó konferenciája, a SMART a digitalizáció minden fontos trendjére kitér majd, így az automatizáció mellett a fintech, a mobiltechnológia, az 5G, az IoT, az autóipar, a virtuális- és kiterjesztett valóság, a kiberbiztonság is terítékre kerül.

A pénzügyi technológiákon belül viszonylag új terület az Insuretech, amely a klasszikus biztosítási modelleket gyökerestől átírja. A téma kapcsán előad Csikós Dániel, a Generali Stratégiai Marketing Vezetője, aki beszámol arról, hogy a biztosítási piac egyik prominens szereplője hogyan viszonyul a digitális biztosítási termékekhez. Szota Szabolcs az insuretech startup Kriph.io alapítója pedig arról beszél majd, hogy a digitalizáció inkább lehetőséget jelent a hagyományos biztosítóknak, mint hogy tartaniuk kelljen a folyamattól.



A technológiai fejlődés egyik fontos kérdése világszerte, hogy az oktatás mennyiben tudja lekövetni a gyorsan változó igényeket. Schrankó Péter, az OTP Fáy András Alapítvány ügyvezetője arra világít majd rá, hogy a jelen digitális gyerekfogyasztói, az alfa és z generáció, 3-5 éven belül a világ fogyasztói társadalmának háromnegyedét teszik majd ki. Így egyre inkább reflektorfénybe kerül az oktatás szerepe. Az alapítvány által működtetett OK Oktatási Központok például Magyarországon évente közel 30 ezer gyereket tanítanak ingyen a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretekre, de összességében elmondható, hogy világviszonylatban kevesen jutnak ilyen képzéshez.

A startup vállalkozói kultúra alapját is a korszerű oktatás adja, azonban a vállalkozói készségek, képességek és motiváció átadására jelenleg sem a közoktatás, sem a felsőoktatás nem alkalmas. A szakember szerint az oktatás az egész világban válságban van, mind tartalmi, mind formai megközelítésben.



Új arcok a porondon

A Hiventures tőkealapnak köszönhetően a rendezvényen frissen befektetést kapott, újgenerációs hazai startupok is bemutatkozási lehetőséget kapnak. Így a résztvevők megismerhetik a Sharekiwi-t, mely egy okos eszközökkel kompatibilis alkalmazást és támogató hardvert fejleszt, ameIy lehetővé teszi ezen eszközök közötti direkt (P2P) kommunikációt és multimédiás tartalommegosztást, akár 30km-es hatósugárban mindezt titkosítva és hálózati lefedettség nélkül. Bemutatkozik továbbá a Chatler.ai, amely mesterséges intelligenciával és gépi tanulással segíti az ügyfelekkel történő hatékonyabb chatelést. A Vivelab Ergo pedig egy olyan ergonómiai szimulációs rendszer, amely több millió mintát tartalmazó antropometriai adatbázisának és beépített analíziseinek köszönhetően precízen szimulálja, elemzi és validálja az emberi interakciót ipari és egyéb környezetben.

Az Akvárium Klubban megrendezésre kerülő SMART 2018 keretében négy különböző teremben közel 100 szakember tart majd előadást. A rendezvény főtámogatója az OTP Bank, kiemelt támogatója a Magyar Telekom, a további támogatók között pedig megtaláljuk a Samsungot, az OXO Labs-t, a RedBull-t, a Microsoft-ot, a KPMG-t, a GoodID-t, a Finastrát, a Hewlett Packard Enterprise-t, a ZTE-t és a Hiventures-t.

Képünk forrása: Shutterstock