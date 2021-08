Szeptember 30-tól kivezeti a Horizon GO szolgáltatást a távközlési szolgáltató. A Vodafone által felvásárolt UPC Magyarországtól megörökölt platform kivezetését régóta tervezte már a vállalat: egyszer már el is halasztották a kivezetést, most viszont nem várnak tovább.

A szolgáltató augusztus 17-től az úgynevezett Vodafone TV alkalmazást fogja elérhetővé tenni a digitális tévészolgáltatásra előfizető ügyfelei számára. A zökkenőmentes átállás érdekében augusztus 17. és szeptember 30. között a két alkalmazás párhuzamosan is használható lesz - olvasható a portálon.

A Vodafone TV alkalmazáshoz hozzáférést a My Vodafone Otthoni oldalon lehet igényelni, majd az igénylést követően a Szolgáltatások/Vodafone TV applikáció menüpontban lehet aktiválni a szolgáltatást.

További változás, hogy a Vodafone lecseréli a régebbi médiaboxokat. A közeljövőben a régi típusú médiaboxokon nem lesznek elérhetők bizonyos interaktív funkciók, szolgáltatások (például a Videóklub, a Filmtár, a Műsorvisszanéző – megállítható és visszatekerhető élő adás). Először a Pace 7111, Cisco 8684, Cisco 8485, Philips DCR8111 típusú médiaboxokon válnak elérhetetlenné az interaktív tartalmak, több ütemben 2021. szeptember 28. és október 14. között.

A Horizon médiaboxokon ugyanez 2022 februárjában várható. Emiatt szükségessé válik a régi médiaboxok cseréje a Vodafone TV-re. A cserét a vállalat díjmentesen elvégzi, emiatt a cég telefonon veszi fel a kapcsolatot az ügyfeleivel, akiket pedig telefonon nem tudnak elérni, postán kapnak egy médiaboxot és egy online beüzemelési segédletet.

2021. szeptember 24-től tovább változik a digitális tévé csatornakiosztás is. Lesznek olyanok, amelyek SD változatai kikerülnek a kiosztásból.