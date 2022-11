A kormány külföldi beruházásokat felügyelő bizottságának (CFIUS) be kellene tiltania a TikTokot – idézi Brendon Carr szavait a 444. Carr az amerikai kormány alá tartozó Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) egyik tagja.

A washingtoni szervek egyre kevésbé nézik jó szemmel az Egyesült Államokban is rendkívül népszerű kínai alkalmazást. Csak az USA-ban 200 millióan töltötték már le az alkalmazást, ezzel a TikTok egyre inkább részévé válik az alapvető információs infrastruktúrának.

Az FCC ugyan önmagában nem tud mit kezdeni a TikTokkal, de a Kongresszus korábban már lépett fel kínai telekommunikációs céggel szemben, amikor Carr hasonlót javasolt, akkor épp a Huawei esetében.

A TikTok jelenleg is tárgyalásokat folytat a felügyelő-bizottsággal, hogy átszervezhetik-e a működésüket egy teljesen amerikai cégbe, hátrahagyva a kínai ByteDance-t. Ráadásul a félidős választások után jó eséllyel republikánus többség lesz a Kongresszusban, és ott valószínűleg még nehezebben menne át bármiféle megállapodás, amiről a politikusok azt gondolják, hogy túlságosan megengedő Kínával szemben.

A TikTokkal szembeni amerikai ellenérzéseket az erősítette fel a közelmúltban, hogy felerősödött a gyanú, az alkalmazás visszajuttatja az amerikai felhasználók adatait Kínába, illetve mivel rengeteg amerikai használja, alkalmas lehet politikai történések, például választások befolyásolására.

A közelmúltban több jelentés is megjelent arról, hogy a TikTok-felhasználók adatai kikerülhetnek az Egyesült Államokból, annak ellenére, hogy a TikTok korábban ennek ellenkezőjét állította. A Buzzfeed júniusban írt arról, hogy Kínában dolgozó informatikusok hozzáférhetnek nem nyilvános amerikai felhasználói adatokhoz, többek között telefonszámokhoz is, illetve azt is írta, hogy a kínai székhelyű ByteDance arra utasította az alkalmazottait, hogy Peking-barát üzeneteket tolmácsoljanak a vállalat híralkalmazásán. A ByteDance azt állította később, hogy ez nem igaz. A Forbes pedig múlt hónapban írt arról, hogy a ByteDance korábban arra készült, hogy a TikTok segítségével gyűjtsön információkat egyes amerikai felhasználókról.

Carr arról beszélt, hogy nem tud elképzelni ebben a felállásban olyan védelmi mechanizmust, ami garantálni tudná, hogy az amerikai adatok nem kerülnek kínai kézbe, ezért ő a betiltást látja az egyetlen útnak. Korábban már az Apple és a Google vezetőit is kereste azzal, hogy vegyék ki az alkalmazást a kínálatukból.

A TikTok közleményben reagált, és elmondták: Carrnak nincs szerepe az Egyesült Államok és a TikTok képviselői között zajló, bizalmas tárgyalásokban, és szerintük a biztos az FCC-s szerepétől függetlenül fejtette ki véleményét. A vállalat bízik benne, hogy hamarosan megállapodásra jutnak az amerikai kormánnyal, és sikerül minden ésszerű nemzetbiztonsági aggályt rendezniük.

Korábban a Trump-kormány is harcot hirdetett az alkalmazás ellen, próbálták is betiltani, de nem jártak sikerrel 2020-ban. Arra utasították a ByteDance-t, hogy egy amerikai vállalatba vigyék át a TikTokot, de akkor nem született meg a tranzakció. A múlt héten már egy demokrata képviselő, Mark Warner is azt mondta, hogy ez nem olyasmi, amit gyakran hallani tőle, de

Donald Trumpnak konkrétan igaza volt a TikTok ügyében.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy közben az alkalmazás népszerűsége miatt egyre több amerikai politikus is használja a TikTokot, hogy így érjék el a fiatal választókat.