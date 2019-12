Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Titokban megváltozott a Messenger

Nem lehet mostantól csak telefonszámmal használni a Messengert, az üzengetéshez mindenképp Facebook-fiók kell. A változtatást titokban hajtotta végre a közösségi oldal.

December 26-án, karácsonykor tüntetett el egy kiskaput Messenger nevű üzenetküldőjéből a Facebook - írja a figyelmet a VentureBeat technológiai lap nyomán a hvg.hu. A Messengert eddig telefonszámmal való bejelentkezés után, de Facebook-fiók nélkül is lehetett használni, ám egy változtatás miatt ez már nem lehetséges.

Az újítás azok számára kényelmetlen, akik facebookos regisztráció nélkül chateltek a másikkal, mert úgy gondolták, a két szolgáltatás közül csupán egyikre van szükségük. (Vagy azért, mert igyekeztek tudatosan nem használni a fő appot.) Mivel azonban a kiskapu megszűnt, nekik is regisztrálniuk kell az oldalra.

A Facebook szinte minden évben változtat valamit az üzenetküldésben, és nem mindegyik jár előnnyel. 2014-ben úgy döntöttek, hogy száműzik az üzenetküldés lehetőségét a fő alkalmazásból, és helyette a különálló Messenger használatát erőltetik a felhasználókra. Napjainkra viszont átgondolták a dolgot, és úgy fest, a Messenger visszakerülhet a Facebookba.

A most, titokban bekövetkezett újítás a Facebook magyarországi súgójában is megtalálható. Ott azt írják: a Messenger használatához most már egy Facebook-fiókot kell létrehozniuk a felhasználóknak, anélkül ugyanis nem tudnak csevegni a másikkal.