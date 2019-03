Több mint 200 vírusos alkalmazást azonosítottak - az Ön készüléke is fertőzött lehet

Több mint 150 millió alkalommal telepítették a felhasználók azt a nemrég felfedezett 206 appot, ami adware-t tartalmazott - írja a PC World.

A Check Point Research legutóbbi jelentésére hivatkozva az informatikai portál arról ír, hogy a SimBad nevű adware legújabb verziója 206 olyan alkalmazásban volt benne, ami elérhető volt a Google Play Áruházban. A fertőzöttség elég nagy lehet, ugyanis ezeket összesen több mint 150 millió alkalommal telepítették a felhasználók, noha a Google már törölte a fertőzött fájlokat az alkalmazásboltból.

Az appok a telepítés után elárasztották a felhasználó készülékét a háttérben lejátszódó reklámokkal, még akkor is, ha a letöltött app meg sem volt nyitva, ami lassította a telefonokat is. Sőt ezek még arra is kényszeríthették a felhasználó böngészőjét, hogy látogasson meg egy, a támadók által kijelölt weboldalt. Azért, hogy nehezebb legyen letörölni a fertőzött programokat, azoknak az ikonja egyből el is tűnt a launcherből - áll az összefoglalóban.

A legnépszerűbb fertőzött applikáció a Snow Heavy Excavator Simulator volt, 10 millió letöltéssel, majd 5 millió letöltést követte a Fire Truck Emergency Driver, az Ambulance Rescue Driving és a Car Parking Challange is. Bár az áruházból már törölték a vírusos programokat, de azoknál, akik telepítették a programokat, még jelentkezhetnek a problémák.

Az alábbi linken mind a 206 azonosított programot megtalálhatja.