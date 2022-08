A hazai IT-szakemberek közül egyre többen fontolgatják, hogy külföldi munkáltatónak dolgozzanak itthonról távmunkában vagy „digitális nomádként”. A külföldi cégeket leginkább a magasabb fizetések, az érdekesebb szakmai kihívások és a jobb karrierkilátások miatt tartják vonzóbbnak – derül ki a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) és az IVSZ megbízásából készült kutatásból.

A felmérés szerint a távmunka annyira népszerű lett a világjárvány alatt, hogy a hazai informatikusok többsége legfeljebb heti néhány napra térne vissza az irodába. Érdemes hozzátenni, hogy a kutatás nem reprezentatív: mindössze 622 felsőfokú IT-végzettséggel rendelkező szakember vett benne részt, a felmérést a kormányközeli Századvég végezte.

Többen élnének a távmunkával, mint amennyire engedik

A kizárólag otthonról dolgozók aránya ötszörösére, 37 százalékra növekedett a világjárvány idején, már csak tízből egy informatikus dolgozik pusztán az irodában. Alacsony bázisról ugyan, de több mint háromszoros emelkedést mutat a digitális nomádként történő munkavégzés, ugyanis ennek aránya 5,8 százalékra nőtt. Megnégyszereződött a hibrid munkavégzés is – amikor a munkavállalók otthonról dolgoznak, de heti egy-két napot az irodában is eltöltenek –, már minden negyedik válaszadó dolgozik ilyen formában. A kutatás a következő megállapításokat teszi:

Ideális munkavégzésnek szinte minden informatikus (93 százalék) a távmunka valamilyen formáját tartja.

Tízből hatan már legalább egyszer visszautasítottak olyan állásajánlatot, amely nem biztosította volna a home office-t.

Jóval nagyobb arányban, csaknem ötször annyian szeretnének élni a távmunkával, mint amennyire ezt a hazai munkáltatók számukra lehetővé teszik. Ezért egyre többen fontolgatják a „virtuális kivándorlást”, vagyis hogy itthonról külföldi cégeknek dolgoznak.

A munkaerőhiány aláássa a digitális fejlődést

Az IVSZ szerint különösen aggasztó, hogy az IT-szakemberek sokkal magasabb arányban terveznek távmunkában, külföldi megbízónak dolgozni, mint hazai munkáltatóknak. Egy korábbi kutatásuk szerint informatikus mérnökökből, valamint IT szakemberekből két évben belül 26 ezer fős hiány lehet Magyarországon.

A virtuális kivándorlást növelheti, ha a hazai munkáltatók nem mutatnak nagyobb rugalmasságot a távmunka új formái felé. Ez a válaszadók háromnegyede szerint is azzal fenyeget, hogy még kevesebben fognak itthoni cégeknek dolgozni. Ugyanakkor azt is kevesen gondolják, hogy a home office és a digitális nomádlét a hazai munkaerőpiacon is elterjed a következő évtizedben.