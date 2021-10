A Segwayek az elmúlt évtizedben jelentek meg a városokban, áruk és méretük miatt nem terjedtek el az egyéni használatban - arra ott vannak az elektromos rollerek - a turisták azonban előszeretettel bérelnek ilyeneket városnézéshez.

Nem is kellett sokat várni, hogy a tapasztalatlan turisták konfrontálódjanak a helyiekkel, akiknek gyalog vagy kerékpárral kellett kerülgetniük ezeket a monstrumokat.

A Toyota nemrég bejelentett egy C+walk nevű háromkerekű robogót, amelyet nagyrészt azért fejlesztettek ki, hogy segítsék a nehezen mozgó embereket a közlekedésben.

A C+walkot egy kerékbe integrált elektromos motor hajtja, az áramot pedig egy lítium-ion akkumulátorból nyeri. Egy feltöltés mintegy 2,5 óra, ezzel közel 14 kilométert tud megtenni az eszköz - írja az Autoblog.

Kép: Toyota

A járművet nem kosarasoknak és nem is szumósoknak fejlesztették ki: a Toyota legfeljebb 186 centis és 100 kilós embereknek ajánlja. A maximális sebessége 10 km/h, de természetesen ennél alacsonyabb értéket is be lehet állítani.

A C+walk alapterülete 70x45 centiméter, magassága 1,2 méter, súlya 29 kilogramm.

És itt jön a lényeg

Az eszköz csipog, ha akadályt észlel maga előtt és nem várja meg az ütközést, hanem magától lassít. Elemzi a kormányszöget és ha úgy ítéli meg, hogy egy kanyart túl gyorsan veszünk be vele, akkor szintén lassít.

Kép: Toyota

A jármű tökéletes azoknak, akiknek sokat kell gyalogolniuk munka közben például egy raktárban vagy repülőtéren. Az időseknek is nagy segítség lehet, ha vásárolni mennek. Az eszköznek nem csak "álló" kivitele lesz, így a használat köre is bővülhet.

Ugyanakkor nem valószínű, hogy Magyarországon gyorsan elterjed tekintve, hogy 341 ezer japán jentől indul az ára, amely jelenlegi árfolyamon 950 ezer forint.