Tőzsdére menne a veszteséges startup

A Dropbox Inc. belépne a tőzsdére, ennek megfelelően be is nyújtotta a szükséges dokumentációkat az amerikai tőzsdefelügyelethez - számolt be az Index az Engadget.com híre alapján.

A beadott papírok alapján jelenleg az ötszázmillió regisztrált felhasználó közül csupán 11 millióan fizetnek a szolgáltatásért.

Ráadásul ez a 11 millió is lehet sokkal kevesebb, mivel egy felhasználó több fiókot is használhat. A cég is elismerte, hogy a felhasználóik többsége jó eséllyel soha nem fog bevételt generálni - írta a portál.

A cégnek tavaly 31 százalékkal, 1,1 milliárd dollárra nőtt ugyan az árbevétele, ám így is 112 millió dolláros veszteséggel zárt, a 2015-ös 326 millió dolláros mínusz után.

A Dropbox Inc.-t Drew Houston és Arash Ferdowsi, MIT-en végzett mérnökök alapították 2007-ben. A fő termékük egy online fájltárolási szolgáltatás, amely lehetővé teszi állományok felhőben tárolását, szinkronizálását és megosztását.

Kép forrása: Shutterstock.