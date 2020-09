Troll profilokkal számolt le a Facebook és a Twitter

Orosz dezinformációs hálózatot számolt fel a Facebook és a Twitter, ami látszólag demokrata szavazókat célzott meg, főként az Egyesült Államokban.

Mindkét cég közölte, hogy a manipulatívnak ítélt fiókok és bejegyzések főként feltételezett demokrata párti szavazókat vett célba - írja az MTI nyomán a 24.hu.

A Facebook tizenhárom fiókot és hozzájuk kapcsolódóan több oldalt szüntetett meg. Ezek korábban valamennyien egy, Kremlhez közeli szervezethez voltak köthetőek. Az Internet Research Agency korábban is álinformációkkal és trollokkal próbálta meg befolyásolni az amerikai közvéleményt. A 2016-os elnökválasztási kampány idején elsősorban Hillary Clintont, a demokraták akkori elnökjelöltjét lejárató bejegyzéseket tettek közzé.

A Facebook szerint a mostani álinformációkra - noha jórészt az amerikai közvéleményt célozzák - elsősorban nem az Egyesült Államokban, hanem az arab országokban "vevők" a felhasználók. Az eltávolított fiókoknak 14 ezer követőjük volt, de közülük csak nagyjából 200 volt az amerikai felhasználó.

Az arab nyelven publikáló fiókok elsősorban a nyugati országok által a Közel-Keleten elkövetett emberi jogsértésekről, korrupcióról és általában is a térségbeli helyzetről tettek közzé bejegyzéseket. Sok ilyen Faceboook-oldalon támadják Emmanuel Macron francia államfőt, továbbá Párizs afrikai szerepvállalását.

Nathaniel Gleicher, a Facebook biztonsági szabályaiért felelős igazgató kedden San Franciscóban tartott sajtóértekezletén elmondta, hogy az eltávolított fiókok feltételezett működtetői "jelentős mértékű beruházásokat eszközöltek álprofilok létrehozásába, fiókokat regisztráltak, fotókat tettek közzé, azt a látszatot keltve, hogy valós személyekről van szó". Hozzáfűzte, hogy "sokkal kifinomultabb technikával dolgoznak, így a korábbinál nehezebben lehet beazonosítani őket". Megjegyezte azt is, hogy nemcsak külföldi, hanem amerikai működtetői is voltak az álprofiloknak.

A Twitter öt fiók felfüggesztését jelentette be - mint közleményében írta - "olyan manipulációk miatt, amelyeket megbízható források szerint az orosz államhoz köthető szereplők működtetnek". A mikroblog-szolgáltató megnevezte az egyik fiókot is: a PeaceDatát, amely független médiumként jeleníti meg magát az interneten. A PeaceData szintén elsősorban amerikai baloldali csoportokat vett célkeresztjébe, bár más országok - például Algéria vagy Egyiptom - történéseivel is gyakran foglalkozik.