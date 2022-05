Egy, a delaware-i bíróságon benyújtott tervezett csoportos keresetben az orlandói rendőrségi nyugdíjalap azzal érvel, hogy a helyi törvények tiltják a gyors fúziót, mivel Musknak a Twitter más nagy részvényeseivel - köztük pénzügyi tanácsadójával, a Morgan Stanley-vel és a Twitter alapítójával, Jack Dorsey-vel - megállapodása van a felvásárlás támogatásáról - számolt be a Guardian.

Az alap érvelése szerint e megállapodások a Twitter 9,2 százalékát birtokló Muskot a vállalat részvényeinek több mint 15 százalékának tényleges "tulajdonosává" tették.

Az ügyben sem a Twitter, sem Musk nem nyilatkozott.

Eközben Musk úgy kalkulál, hogy még idén befejezheti a Twitter felvásárlását. A milliárdos részvényenként 54,20 dollárt ajánlott, ezzel a deal értéke 44 milliárd dollár.

Csütörtökön Musk közölte, hogy mintegy 7 milliárd dollárt gyűjtött össze különböző befektetőktől. A bejelentésből az is kiderült, hogy a Musk által az ügylet finanszírozására felvett fedezeti hitel 12,5 milliárd dollárról 6,25 milliárd dollárra csökken.

A hírek szerint Musk az üzlet lezárását követően néhány hónapig a közösségi médiaplatform vezérigazgatója lesz.

Még április 25-én jelentette be a Twitter igazgatótanácsa, elfogadják Elon Musk 54,20 dolláros ajánlatát. Musk az üzlet bejelentésekor azt nyilatkozta, hogy "a szólásszabadság a demokrácia alapköve", majd a Twittert egy olyan digitális térnek nevezte, ahol "az emberiség jövője szempontjából létfontosságú" kérdéseket vitatnak majd meg. A milliárdos jelentős változtatásokat ígért a tartalommoderálásban, de most kiderült, hogy pénzügyileg is komoly tervei vannak.

Miután az ügylet csak egy részét fedezi saját pénzéből, valamint az eladott Tesla-részvényeiből befolyt összegből, több banktól is hitelt vett fel a felvásárláshoz. Ehhez a hitelintézeteknek azt ígérte, hogy a költségek csökkentésére törekedve visszavághatja a vezetői és igazgatósági fizetéseket a közösségi médiavállalatnál, és új módszereket fog kidolgozni a tweetek pénzzé tételére.