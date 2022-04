Több magántőke-befektetési társaság, köztük a Blackstone Inc. és a KKR & Co. is vizsgálja annak a lehetőségét, hogy felvásárolja a francia Ubisoft Entertainment vállalatot - tudta meg a Bloomberg az ügyet ismerő forrásoktól. A Ubisoft nem kezdett komoly tárgyalásokat a potenciális felvásárlókkal, és nem világos, hogy a fő részvényes hajlandó-e üzletet kötni.

A Bloomberg által összeállított adatok szerint a Ubisoft elnökének, Yves Guillemot-nak a családja a vállalat legnagyobb befektetője 15 százalékos részesedéssel. A Ubisoft részvényei az elmúlt egy évben 41 százalékot estek a párizsi kereskedésben, így a vállalat piaci értéke körülbelül 4,8 milliárd euró (1 785,5 milliárd forint).

Az egyeztetések korai szakaszban vannak, és nem biztos, hogy bármelyik kérő ajánlatot tesz. A Blackstone és a KKR képviselői nem kívántak nyilatkozni. A Ubisoft egy e-mailben küldött közleményben azt írta, hogy erős portfóliót épített ki, és ideális helyzetben van ahhoz, hogy kihasználja a feltörekvő lehetőségeket az iparág gyors növekedése közepette. A vállalat nem kívánt nyilatkozni a felvásárlási érdeklődésről.

A Ubisoftot 1986-ban alapította a Guillemot család öt testvére. A vállalat részvényei az elmúlt évben a késedelmes megjelenések és a versenytársakhoz képest alacsonyabb termelékenységi szintek miatti aggodalmak közepette csökkentették a cég értékét.

A francia médiaóriás, a Vivendi SE 2018-ban beleegyezett, hogy eladja a Ubisoftban lévő részesedését, miután nem vált be a fokozatos hatalomátvételre irányuló törekvése. A kilépés győzelem volt a Ubisoft vezetője, Guillemot számára, aki igyekezett elhárítani a Vivendi milliárdos támogatója, Vincent Bollore felvásárlási kísérletét.